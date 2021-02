Mujer acusa que actual precandidato de MC la agredió en su domicilio

El abogado y precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a diputado federal por Veracruz, Jesús Camacho Carranza, fue acusado de agredir e intentar abusar sexualmente, con arma en mano, a una mujer que le pidió asesoría legal y que contactó a través de sus redes sociales.

La joven supuestamente agredida se llama Valeria Angélica Rangel, quien argumentó que los hechos habrían ocurrido en su domicilio, por lo que ya interpuso la denuncia penal ante las instancias correspondientes.

“Es él, Jesús Camacho, ya metí mi denuncia, él es precandidato a diputado del distrito 15 Veracruz, yo no sabía quién era él, porque recibí sus mensajes y chequé, cuando pasó esto no tenía ni idea del nombre, yo sólo sabía que era abogado”, comentó.

Valeria Angélica Rangel relató los hechos. Dijo haberlo contactado a través de sus redes sociales para asesoría ante un asunto legal de tipo familiar. Sin imaginar que el abogado que respondió a su llamado sólo tenía la intención de agredirla sexualmente.

En el domicilio de la joven habrían ocurrido los hechos

“Es para contar el ataque que tuve en mi casa, yo en mis redes sociales había publicado el año pasado, por marzo, que solicitaba un abogado para unos asuntos legales de la casa de mi mamá, yo me desarrollo en el medio y todo el día recibo bastantes mensajes, no reviso todos, pero en esta ocasión como yo estaba buscando a alguien y me puse a checar y los primeros que mandaron mensajes que eran abogados fueron a quienes les di mi número para ponernos en contacto”, comentó.

La entrevistada aseguró que tuvo contacto telefónico con Jesús Alberto Camacho Carranza, con quien concreto una cita en su domicilio particular y hablar de los trámites.

“Llegó el día y esa vez no pasó nada, platicamos muy bien del tema, me dio precios, facilidades, pero esa vez en mi casa ni estaba sola, estaba con mi hijo y acompañada”, comentó.

Camacho Carranza estaba armado, dijo Valeria

Luego perdió contacto con el abogado y la abordó en un lugar, donde hicieron una nueva cita para retomar el caso, citándose el lunes 15 de febrero a las 10:00 de la mañana en el domicilio particular de la supuesta víctima.

“Llegó por ahí de las 11:00 de la mañana, yo abrí la puerta, estaba sola, y le abrí, había norte como ahora. Lo dejé pasar a mi casa, él me dijo ‘disculpe, no molesto a su esposo o alguien’, le dije no, estoy sola. Fallé al decir que estaba sola y se sentó.

“Se quería llevar mis papeles, yo me negué”

“Yo me senté en un sillón de frente y me dijo ‘¿puedo cerrar la puerta por el norte?’, le dije que sí y estuvimos hablando como 15 o 20 minutos del tema, otra vez de los papeles, yo creo que él se molestó porque quería llevarse mis papeles originales y le dije que no se los iba a dar, que me dijera a qué le sacábamos copia y que yo iba a hacer los trámites con él.

“Me dijo ‘no me los voy a llevar, yo voy a agarrar los papeles, le saco copia y le traigo los originales’. Le dije no te voy a dar los papeles originales para que te los lleves, me dijo ‘bueno enséñamelos para que te diga a qué le sacarás copias’. Me levanto y me voy a mi cuarto, agarro un folder vacío, con unos papeles equis, porque realmente yo no le iba a dar nada, salgo y al momento de abrir la cortina para volver a la sala, él ya me tenía con una pistola en la cabeza y yo al reaccionar le agarré la mano con la pistola y le bajé el brazo.

“Me lanzó a la cama”, dijo la denunciante

“Él al momento con su mano izquierda me sometió, pero no me estaba ahorcando, como que nada más me estaba empujando. Yo reaccioné y como no me estaba ahogando, me enfoqué en la pistola”, comentó.

Posteriormente, Valeria forcejeó con su agresor. “Él me empujó y me hacía que me fuera a la cama, que me metiera al cuarto, me aventó a la cama, pero como yo no soltaba el arma, caí y él cayó encima de mí, entre mis piernas, pero yo me aferré al arma. Me lastimó las manos, al momento que cayó en mis piernas lo apreté y le hice un tipo llave y lo apreté con todas mis fuerzas, tanto que lo estaba ahogando, pero él no soltaba el arma y empezaba a decir que me calmara, que se iba a disparar el arma, que lo soltara y me empezó a gritar que era una broma”, relató.

Al lograr soltarse, el agresor siguió apuntándola y mostraba intenciones de quitarse el pantalón, sin embargo, Valeria se levantó y lo encaró diciéndole: “Qué necesitas, no hay necesidad de forzarme”, y le respondió que quería dinero.

“Me levanté y fui al tocador para hacer como que le iba a dar mi dinero que tengo guardado y agarré un desarmador que siempre tengo en mi tocador. Él tuvo miedo que yo lo picara, se salió a la sala, corrió a la puerta, le abrí y le dije que se fuera, que se largara de mi casa”.

Agregó: “El tipo agarró su bolsa y la pistola, salió de mi casa corriendo intentando ponerse la pistola atrás y se le cae el arma a media calle, la recoge y se sigue corriendo. Yo saldo a intentar grabarlo saliendo de mi casa y sólo grabé el carro en que se va”, comentó.

Mujer acusa que actual precandidato de MC la agredió en su domicilio

Valeria cuenta con el video donde su supuesto agresor sale corriendo de su casa con el arma.

Valeria revisó todos los mensajes que recibía de esta persona y siempre intentó contactarla para participar en un evento, para que lo apoyara en sus redes sociales, así como sus servicios anteriormente.

“Obviamente tenía más miedo de hacer mi denuncia por ser alguien de la política, pero creo que, si yo tomé el valor, por algo estoy bien, es que siento que debo alzar la voz y denunciar sea quien sea, para exigir justicia”, concluyó.

Valeria Rangel, tiene 29 años de edad y desde hace años se dedica al oficio de bailarina.

