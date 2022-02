Muere detrás de centro comercial en Boca del Río.

Un fue encontrado sin vida al parecer por circunstancias naturales, los hechos movilizaron a los cuerpos de emergencias detrás de un centro comercial ubicado en la colonia Ejido Primero de Mayo del municipio de Boca del Río.

La presencia del cuerpo fue denunciada a los servicios de emergencias en donde se indicaba que una persona fue encontrada sin vida en la calle Patriotismo entre las avenidas Doctor Rafael Cuervo y Donato Casas, detrás de la tienda Sams Club.

Se trata de un hombre, el que no presentaba huellas de violencia, por lo que se piensa sufrió de alguna situación de enfermedad, no se indicó si iba caminando por la zona, en la que no hay casas, sólo la zona de recibo del centro comercial.

El hombre que no está identificado, al parecer podría haber tenido una edad de 50 a 55 años aproximadamente, quedando la zona acordonada por elementos de la Policía Estatal y Naval, dando posterior aviso a la Fiscalía Regional.

Llegando Policías Ministeriales y de servicios periciales, para tomar conocimiento y realizar el levantamiento del cuerpo, para su traslado al Servicio de Medicina Forense, en donde permanecerá hasta que sea identificado.

