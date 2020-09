MRD toma instalaciones de CFE en exigencia al freno de abusos y pésimo servicio

Como lo habían advertido, representantes de diversos organismos civiles agrupados en el Movimiento Renovador Democrático (MRD) tomaron este lunes las oficinas divisionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Veracruz. Esto para exigir un freno definitivo a los abusos de la paraestatal por cobros excesivos, desatención a las problemáticas de los usuarios, apagones en colonias, extorsiones; y una serie de anomalías propiciadas por el pésimo servicio.

En punto de las 10:00 de este lunes, con pancartas en las que se expuso: “CFE pandemia que mata”, “No tengo para comer, menos para pagar la luz”; “CFE peor que el coronavirus…ratas, “Escuelas públicas no deben pagar luz”, “En la colonia Carranza queremos luz, no promesas, acción ya”; “Abajo y afuera la Reforma Energética de Peña Nieto”; los manifestantes dejaron patente su hartazgo, molestia y desesperación ante una empresa del estado que no está cumpliendo los objetivos de la 4T de ayudar al pueblo.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del MRD, quien encabezó la protesta; encaró a los comisionados que enviaron los directivos de la CFE. Exigió la presencia de los jefes divisionales con capacidad de resolver las problemáticas, “porque siempre es los mismo, nunca están pata atender las quejas de los usuarios”.

Pidió que de una vez por todas los directivos de la CFE demuestren que son parte del cambio que tanto se ha prometido; porque siguen con los mismos vicios del pasado, con altas tarifas, abusos en los cobros de recibos, cortes de luz a la gente pobre, incluso ahora con la pandemia del coronavirus cortes en hospitales, entre muchas más anomalías.

Tras unos minutos, personal de la CFE invitó a un comité de representantes a ingresar a las oficinas divisionales ubicadas en la avenida Díaz Mirón, a entablar un diálogo para escuchas sus planteamientos.

Fueron atendidos por directivos de las áreas Jurídica, Atención a Clientes y Distribución, con quienes se abordaron problemas específicos y se establecieron minutas con fechas de atención.

“Esto es lo que se necesita hacer siempre por parte de la Comisión, atender al público que trae sus grandes problemáticas; no esperar a que se realicen manifestaciones o tomas de oficinas”, señaló.

Dio el beneficio de la duda a los directivos para esperar a que se cumplan los acuerdos, porque destacó que son muchas las deficiencias y problemáticas enfrentadas por los consumidores.

Moncayo Parra reiteró su exigencia porque se ponga freno a los ajustes injustos, los recibos “locos”, los cortes a los hogares en donde hay enfermos, así como a los centros de salud, hospitales públicos.

“Que nos den el servicio de calidad ya que lo cobran en oro, no apagones durante días completos y cambio de voltajes que echan a perder nuestros víveres o alimentos refrigerados, y qué decir de las descomposturas en los aparatos electrónicos, y nadie responde a esto”, lamentó.

Comentó que a pesar de la crisis económica que existe, con el desempleo y la pandemia del coronavirus que mata y el alto índice de contagio; la CFE también mata al mostrarse insensible e inhumana atacando a los ciudadanos en forma despiadada, propiciando o fomentando aún más la pandemia, obligando a la gente a salir a las calles a buscar dinero para pagarle.

Consideró injusto que a los usuarios de Tabasco se les condonaron 25 años de deuda, les dan una tarifa de 1f, la más baja que existe, y aún así se rehusan a pagar.

“Mientras Tabasco solo produce problemas, Veracruz es productor de energía y distribuye al país. Tenemos intensos calores que rebasan con frecuencia los 40°, con el riesgo de la operación de Laguna Verde de una catástrofe por muy segura que digan que es; y en medio de todo eso solo recibimos una tarifa 1C, de las más altas que existen”, señaló.

Aseguró que la gran mayoría de los veracruzanos refrenda su exigencia porque la CFE quite a las empresas privadas el beneficio de pagar el porteo (uso de las redes de CFE o cableado de traslado de energía) a un precio miserable; lo cual afecta a la misma empresa del estado, pero más aun a los usuarios que son quienes al final pagan los platos rotos.

Por ello, Moncayo Parra se pronunció a favor de que se eche abajo la Reforma Energética de Peña Nieto.

Expresó que esperarán un tiempo prudente para observar que la CFE cumpla los acuerdos a que se comprometió tras esta toma de instalaciones que duró dos horas.

