MRD se manifestará contra grupos operadores de agua

Las empresas privadas que operan el agua en la zona, como Grupo CAB, MAS, Aguas de Río Medio y Aguas de Medellín, están incurriendo en acciones violatorias a la Constitución del país; lucrando con la necesidad de la gente con cobros irracionales, cortes ilegales, medidores descalibrados, ante lo cual organizaciones ciudadanas realizarán movilizaciones de protesta para exigir freno a estos abusos.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático (MRD), en conferencia de prensa denunció que estas empresas hacen normas que reflejan la fijación jurídica con la finalidad de generar lucro solo para éstas; pisoteando la Constitución de México y tratados internacionales, en donde se establece que el Estado debe proporcionar el vital líquido potable en forma accesible y asequible a la sociedad.

Sin embargo, acusó, estas empresas aplican montos irracionales como el cobro por metro cuadrado de construcción, colocación de medidores amañados, descalibrados, que dan la ventaja a la empresa.

“Estos medidores además son bien cobrados por las empresas”.

Reveló que están incurriendo también en cobros adicionales; ya que a pesar de que usuarios pagan el año adelantado, les siguen aplicando cada mes por drenaje y saneamiento.

Calificó de usureros a los grupos operadores del agua, debido a que por contratos de agua a casa-habitación fijan cantidades de 21 mil pesos, y en locales comerciales 38 mil, aun cuando ya tienen agua, solo por el contrato.

Aplica por corte desde 1 mil 500 hasta 3 mil 600 pesos. “Te cobran hasta para hacer una carta de no adeudo, 265 pesos”.

Expuso que una vez cortada el agua siguen cobrando el mes, rompen banquetas, tapas de drenaje, taponean el drenaje provocando focos de infección.

Por si fuera poco, sostuvo Moncayo Parra, en colonias hay muchas tuberías rotas; es decir, un mal servicio de escasez de agua, en donde si envían pipas cobran por debajo del agua un extra.

“Grupos MAS, CAB, Aguas de Rio Medio y Aguas de Medellín andan en busca de usuarios a quienes estafar”, criticó.

Peo hay más, señaló el presidente del MRD; la nueva artimaña o estafa es que llega un monto de 6 mil 152 por algo que no pidió el usuario.

Por ejemplo, por una obra en la calle que les concierne a ellos, les exigen a los vecinos más de 6 mil pesos por vivienda.

Se ha detectado también que complican el papeleo para que la gente de la tercera edad pueda pagar su anual anticipado y con descuento.

Por todas estas situaciones convocó a la ciudadanía salir a las calles a manifestarse, a no dejarse cortar el agua si no hay una orden del juez.

“No pueden dejarte sin agua, lo dice la Constitución, podrán reducir no cortar, nadie está por encima de Constitución. Defiendan su patrimonio, no se dejen cortar el agua si no viene por una orden de un juez”, recomendó.

Denunció que las autoridades estatales, municipales, diputados, están coludidas con estas empresas, desde que se hicieron este tipo de contratos fueron amañados.

“No se por qué no pueden actuar contra ellos, hay una confabulación en contra del usuario”, sostuvo.

Anunció que el miércoles 28 de este mes, las organizaciones civiles agrupadas en el MRD realizarán una manifestación ante Grupo MAS; y posteriormente ante el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) que es el órgano regulador el principal culpable que los deja actuar en contra del ciudadano.

