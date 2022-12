MRD pide a usuarios exigir a Grupo MAS descuento del pago anual anticipado

El Movimiento Renovador Democrático (MRD) exhortó a los usuarios del agua de Grupo MAS, exigir que se aplique el beneficio del descuento por pago anual anticipado, si están en algún convenio de cobertura de mensualidades atrasadas, ya que la empresa operadora acordó aplicarlo.

El presidente del MRD, Marco Antonio Moncayo Parra, refirió que todavía el año pasado, Grupo MAS tenía una especie de “candado” para el descuento del 50 por ciento a jubilados, pensionados y personas de 60 años de edad en adelante.

“Y es que si estos usuarios estaban en algún convenio con Grupo MAS pagando atrasos, no podían acceder al descuento si aun no concluían la cobertura del adeudo, por lo cual cuando concluían el pago ya avanzado el nuevo año, con frecuencia ya había pasado la promoción del descuento y no podían aprovecharlo”, explicó.

Moncayo Parra señaló que ante los crecientes reclamos de los usuarios llevó las demandas ante los directivos de Grupo MAS, quienes accedieron a quitar ese impedimento para el descuento con el pago anual anticipado.

“También exigimos que lo hicieran público, para que los usuarios estén enterados al respecto, afortunadamente la empresa ya lo está promocionando”, anotó.

Por ello insistió en que la empresa respete de manera íntegra este acuerdo, y exhortó a los usuarios que hagan convenio para pagos atrasados, exigir que les apliquen el descuento del pago anual anticipado, independientemente de la fecha de conclusión del convenio.

Además, abundó que Grupo MAS se comprometió también a no realizar refacturaciones hacia el final del año, con el argumento de actualizaciones por la inflación, es decir, “usuarios normales que paguen anual anticipado, ese monto ya no tendrá ningún incremento después durante el periodo 2023, como si sucedió el año pasado, que habiendo cubierto anticipado todo el año, salieron con montos extras después”.

“Eso ya no sucederá”, subrayó el presidente del MRD.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democtrático (MRD). Foto: Javier TELLO

