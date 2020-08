Movimiento Once Once, cumplirá deseos de niños que están librando la batalla contra el cáncer

Este semestre la meta será cumplir los deseos de Ana, Karla, Daniela y Miguel, quienes enfrentan la dura batalla contra el cáncer, en el Hospital Infantil de Veracruz.

Se trata del movimiento Once Once, integrado por jóvenes altruistas que buscan dar alegría a los pequeños que están padeciendo una situación de salud complicada, dijo su fundador Alejandro Ordaz.

Destacó que Once Once, es un proyecto apolítico y sin fines de lucro, que tiene como finalidad, cumplir deseos a niñas, niños y adolescentes, que estén luchando la batalla contra el cáncer, o cualquier otra enfermedad crítica”, comentó.

Karla, tiene 13 años y tiene leucemia, pero sueña con ser cantante y youtuber y este lunes se hará realidad, con la grabación de su primer sencillo y video clip.

En está ocasión se cumplirán dos tipos de deseos:

Uno está enfocado a lo que la niña o niño quiere ser de grande, como bomberos, policías, modelos, cantantes o doctoras y por otra parte, si quieren conocer a algún cantante o famoso, a alguien que ellos admiren, buscamos la manera de contactarlos y que logren conocerlo ya sea en persona o de manera virtual.

Los niños y niñas pertenecen al área de oncología pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde sus médicos les indican a que niños les cumplirán su deseo.

Con nuevo Seguro de vida institucional, Veracruz refrenda su compromiso con el magisterio veracruzano: Aguilar Amaya

Cierran calles del centro de Veracruz de nueva cuenta

Movimiento Once Once, cumplirá deseos de niños que están librando la batalla contra el cáncer

Explicó que Once Once aún no es una asociación civil, pero están en proceso de conseguirlo.

“A cada grupo de voluntarios se le asigna un deseo por cumplir, ellos son los encargados de trabajar para hacer cumplir ese deseo, de la niña, niño o adolescente, de esta manera estamos pendientes de que se cumplan los deseos y que haya un seguimiento para cada uno de ellos”, comentó.

Movimiento Once Once, cumplirá deseos de niños que están librando la batalla contra el cáncer

Se buscan recursos a través de la invitación a la sociedad civil y empresarios.

Este semestre se buscan cumplir los deseos de Ana, Karla, Daniela y Miguel.

“Karla quiere ser cantante y va a grabar un video musical, va a dar una rueda de prensa, la vamos a tratar como si fuera una artista, Daniela quiere conocer a la Sirenita y a Frozen y vamos a hacer los posible para que las conozca, Miguel quiere ser bombero y policía, gracias al cuerpo de Bomberos, y a la policía, quienes nos ayudará a cumplir esos deseos, y Ana quiere ser doctora, quiere conocer el Acuario y nadar con delfines”, comentó.

Destacó que algunos niños son veracruzanos, otros son de otros estados.

Todas las actividades están autorizadas por los papás y sus doctores.

Cabe hacer mención que los deseos se cumplen, siendo una sorpresa para sus padres y para el propio niño o niña, quienes ven realizado su deseo, que les sirve como motivación, para seguir recuperándose de esa grave enfermedad, que es el cáncer.

Por ello, este próximo lunes 31 de agosto, Karla Reyes, realizará la grabación de su primer video clip y la presentación de su primer sencillo, a las 17:00 horas, en una conocida cafetería de la ciudad.

Twitter @ElDictamen.