Movilidad Urbana: no hay quejas en contra del personal de los parquímetros

La dirección de Movilidad Urbana informó que no hay quejas por parte de los usuarios en contra del personal de los parquímetros

La dirección de Movilidad Urbana del municipio de Veracruz reportó que al momento no se han registrado ante esa oficina, quejas por parte de usuarios en contra del personal de los parquímetros o por multas indebidas.

Esto debido a las diversas reuniones sostenidas con autoridades de la empresa Zeus, encargada de la operatividad de los estacionómetros, informó su titular, Víctor Hugo Delfín Quiroga.

“Han disminuido por completo las quejas de parquímetros. Hay mucha gente que está enterada y aun así no paga y le hacemos ver que esta es una concesión que no es del ayuntamiento y que tenemos que respetarlo (…) En lo que va del año te puedo decir que no ha habido una sola queja” .

Antes tenían de 10 a 15 quejas al mes

Asimismo, el funcionario consideró que el trato de los trabajadores de Zeus hacia las personas que utilizan este servicio ha mejorado de manera considerable, pues, incluso antes de estas mesas de negociación llegaban a tener entre 10 a 15 quejas al mes.

“Desde el año pasado, en el mes de diciembre, nos sentamos y hablamos con ellos y pues más que nada, en el trato a la ciudadanía han mejorado mucho. Han cambiado a su personal que no escuchaba primero que nada no escuchaba la opinión de la ciudadanía”, explicó el entrevistado.

En este tenor, afirmó que a cada ciudadano que se ha acercado a la dirección a su cargo, se le ha brindado la debida atención y en caso de que la multa no proceda, se le retira el cangrejo y de lo contrario, pues debe cumplir con el pago.

Delfín Quiroga recordó que la principal queja de las y los usuarios es porque estos no dejan su ticket en un lugar visible dentro de su unidad, lo cual está indicado en el manual de los estacionómetros, pues la mayoría de las y los conductores se lo llevan consigo o lo guardan, y pese a ello, dijo, los agentes de Zeus han sido flexibles.

Movilidad Urbana: no hay quejas en contra del personal de los parquímetros

Asimismo, aseguró que diariamente 16 elementos de Movilidad Urbana hacen rondines en dos turnos por las calles del primer cuadro de la ciudad para poder brindar atención a la población que lo requiera.

“Ha pasado que se les acaba el papel o falla algún parquímetro e inmediatamente se reporta a Zeus, que comúnmente ellos traen gente de campo también y se procede a cancelar en ese caso los estacionamientos”.

El director pidió a las personas que se muestren inconformes con las multas a que acudan a la dirección de Movilidad Urbana o con los trabajadores que portan el chaleco amarillo que andan en las calles desde las 08:00 am y hasta las 08:00 pm de lunes a sábado.

