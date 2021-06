Moverán al recinto sede del IVEC al artista plástico Milburgo Treviño

Luego de varios años como tallerista en cartonería, pintura y dibujo en el Centro Cultural Atarazanas, el artista plástico veracruzano Milburgo Treviño Chávez anunció que deberá entregar ese espacio en dos días a más tardar, lo cual, lo llena de nostalgia, al ser este recinto el sitio donde inició como profesional de las artes gráficas.

Mencionó que, posteriormente se ubicará en una de las palapas ubicadas cerca del estacionamiento del recinto sede del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) del antiguo convento de betlehemitas de la Calle Canal esquina Zaragoza en el centro histórico del puerto de Veracruz, aunque por el momento, sus materiales y algunas obras las llevará a su domicilio para resguardarlas.

Asimismo, reveló que esta decisión podría deberse a los proyectos propios de cada gobierno, sin embargo, continuará haciendo lo que más le gusta que es el arte plástico.

“Entre hoy (jueves 17 de junio) y mañana ya me pidieron que desocupe (…) Estoy seguro, vienen nuevos gobiernos. El proyecto de dirección de cada administración es distinto, son otros los intereses y su proyección también, entonces, ya me pidieron que desocupara este espacio. En este espacio tenía obra de otros años y de mis alumnos, pero eran con el fin de tenerlas a la mano en cualquier momento que me pidieran algún trabajo, inmediatamente ya hecho ya se podía trasladar”.

Agregó que cuenta con más de 30 años de labor en el edificio de Atarazanas, además, fue docente de secundaria y es egresado de la primera generación de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), actualmente un taller del municipio.

El maestro Milburgo Treviño explicó que su labor como artista plástico comenzó en Atarazanas en 1950, cuando ingresó al primer año de secundaria en lo que se conocía como La Prepa y, al terminar la secundaria, estudia la carrera de Artes Plásticas.

“De ahí comienza mi trayectoria como instructor de grupos para que aprendieran a dibujar, a pintar y en los últimos años me estoy dedicando a la cartonería (…) Desde 1956 empiezo a dar las clases de dibujo y pintora porque soy pintor, pero desde hace algunos años me estoy dedicando a esta técnica de la cartonería, de la cual, he obtenido cuatro premios nacionales y en pintura llevo tres premios nacionales”.

Comité de Carnaval de Veracruz le brinda un espacio para su proyecto

Con el ofrecimiento que le hiciera este jueves el Comité del Carnaval, el artista plástico se dijo agradecido, pues confió en que en el actual y el próximo gobierno municipal se le permita hacer realidad el “Carnaval de Milburgo” con los cientos de piezas de arte elaboradas a lo largo de estos años y que son alusivos a los festejos del Rey Momo.

“El presidente del Comité del Carnaval me hace una propuesta increíble de realizar el carnaval. Aquí tengo unas piezas que comencé y quiero hacer el “Carnaval de Milburgo” (…) Yo estoy muy metido en lo que es nuestra cultura jarocha porteña (…) tengo las maquetas, tengo unas cuatro o cinco maquetas y como puedes observar las figuras que van a participar”.

Moverán al recinto sede del IVEC al artista plástico Milburgo Treviño

Confió en que los dos próximos años en que se celebrarán los 100 años del Carnaval de Veracruz esta muestra permanente ya sea una realidad y en la que se contemplan: carros alegóricos, comparsas, músicos, disfraces, vendedores y todos los elementos que rodean a la máxima fiesta de las y los veracruzanos.

Al respecto, reconoció la importancia que tiene el Carnaval en la idiosincrasia de Veracruz y del país, por lo que también se dijo agradecido por el apoyo del espacio ofrecido por el comité organizador de la festividad y las autoridades municipales.

