Morena presenta nuevos elementos para impugnar la elección de Veracruz

La representación de MORENA ante el INE, presentó un recurso de apelación, luego de las ridículas determinaciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que incompetentemente se le dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pasado martes en sesión del Consejo del INE, los consejeros determinaron:

a) Que la marcha del 23 de mayo denominada “Todos somos Miguel”, organizada por una Organización Civil “Misión Rescate México”, que coordina el aspirante a una candidatura a diputación del PAN, Manuel Liaño, fue de carácter electoral en beneficio de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Veracruz.

b) Que dicha marcha de más de 20 mil personas, con mantas, batucadas, equipos de sonidos, caretas publicitarias, transporte, gorras y camisetas entre otros tantos gastos, solo habría costado 97 mil pesos.

c) No consideraron 53 eventos más de campaña que no fueron reportados por la candidata Patricia Lobeira Rodríguez.

De lo anterior se desprenden varias consecuencias, como que la marcha del 23 de mayo, al ser organizada por una Organización Civil se constituye en un delito, ya que los candidatos tienen prohibido recibir aportaciones de ese tipo de organizaciones, lo que amerita incluso multas y cárcel.

Lo anterior sumado a que existe una denuncia de un trabajador del Ayuntamiento de Veracruz, en la que da testimonio que fue obligado a asistir a dicha marcha, es considerado otro delito que involucra al alcalde de Veracruz Fernando Yunes, por desviación de recursos y con lo que se dan más elementos a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE), para declarar la nulidad de la elección del pasado seis de junio.

En la impugnación presentada por Morena, se da cuenta de las estimaciones que, de acuerdo al propio tabulador del INE, los gastos de la campaña panista rebasan los nueve millones de pesos e incluso la consejera Adriana Favela, reveló que la marcha tendría un costo de más de 2 millones de pesos y sumados los gastos de los otros 53 eventos se estaría rebasando por mucho el tope de gastos de campaña que implicaría la anulación de la elección.

Por último, el recurso de apelación hace referencia al deficiente cumplimiento del Consejo General del INE al mandato de la Sala Regional Xalapa, ya que este fue omiso, parcial e inepto, al dilatar el cumplimiento de la sentencia, que incluso provocó que MORENA se inconformara ante las autoridades competentes.

Además de no contabilizar 53 eventos más de campaña electoral de Patricia Lobeira, con lo que de reportarse los gastos indudablemente elevaría aún más el rebase del tope de gastos de campaña, ya que estos tendrían una cuantificación por encima de los 9 millones de pesos, cuando dicho tope es de 2.8 millones de pesos.

