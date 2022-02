MORENA es incongruente en discurso y acción: Indira Rosales

La Senadora, Indira Rosales San Román, denunció en tribuna qué, los militantes del partido MORENA son totalmente incongruentes; pues en discurso señalan una cosa y en acción, ejecutan una totalmente diferente.

En su participación en el senado le refutó a los morenistas la solicitud de investigación de bienes e ingresos hacia periodistas y personas de la sociedad civil; cuándo no han querido abundar en los presuntos actos de corrupción del hijo y el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y Ana Gabriela Guevara.

“Con qué cara viene a hablarnos de congruencia. Miren, yo no vengo a defender a nadie del pasado, ni del presente, ni del futuro, yo lo único que les vengo a decir, es que los mexicanos votaron por ustedes porque pregonaron una falsa transformación, pregonaron una deformación, son absolutamente incongruentes, y el presidente lo único que hace es refrendarlo absolutamente todos los días, específicamente durante las últimas semanas. Lo único que tenemos es que se investigue y que la Fiscalía General (de la República) sea quién diga y determine la realidad”, asestó.

También te puede interesar:

La legisladora veracruzana agregó qué, la Cuarta Transformación se vanagloria en discurso sobre el apoyo a los más pobres; sin embargo, no existen medicinas para los enfermos de cáncer, y los productores primarios del campo, están totalmente abandonados.

“Dijeron ustedes no ser más de lo mismo, ¿y saben que?, son peores. Tengan congruencia, investiguen, yo les invito en ese caso, a que si hablan de transparencia y le están pidiendo al INAI lo imposible, lo que no está ni siquiera legalmente obligado a hacer, porque no está dentro de sus funciones, pues que cada uno de ustedes nos muestre dónde vive, y todos los funcionarios de la Cuarta Transformación se tomen una foto frente a su casa, para que nos demuestren esta supuesta congruencia”, remató.

Alejandro Ávila/ El Dictamen

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen