Morelli anuncia “Operativo Año Nuevo” para prevenir contagios de COVID-19

Humberto Alonso Morelli, alcalde de Boca del Río, anunció una serie de medidas para llevarse a cabo durante el 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero del 2021; lo anterior con el fin de evitar más contagios de COVID-19-

La primera medida corresponde a las tiendas de conveniencia ubicadas en la zona costera. Dichas tiendas tendrán prohibido vender alcohol después de las 10 de la noche del 31 de diciembre, hasta las 12:00 horas del 1 de enero.

Por otro lado, se establece que no se permitirá el consumo de alcohol en la vía pública y playas la noche del 31 de diciembre, ni la madrugada del 1 de enero; de la misma manera que no está permitido el resto del año.

Como tercera medida, a las las 00:00 horas del año nuevo se cerrarán los bulevares para evitar las aglomeraciones. Esta restricción aplicará para el paso vehicular y peatonal en el Blvd. Ávila Camacho, y el Blvd. Vicente Fox. También se bloqueará el acceso peatonal en el Blvd. Miguel Alemán. La circulación y el acceso se reanudará a las 8:00 hrs. del 1 de enero; el alcalde anticipó que dicho cierre no afectará el acceso a los hoteles de la zona.

“De acuerdo con el semáforo estatal los antros y bares tienen permitido abrir; sin embargo, a nivel municipal se acordó con los propietarios de dichos establecimientos que cerrarán a las 03:00 horas del 2021. Para asegurar el cumplimiento se realizará un operativo para retirar a las personas de los bares y antros”, anunció Morelli como la cuarta medida de prevención en el Operativo Año Nuevo.

Detalló que las corporaciones que estarán a cargo de llevar a cabo el Operativo Año Nuevo son: las direcciones de Comercio, Gobernación, Protección Civil, DIF, Turismo, Limpia Pública y Tránsito Municipal; así como, la Policía Municipal, la Policía Naval, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fuerza Civil.

Morelli reiteró, que como todos los días, este 01 de enero desde las 6:00 am la dirección de Limpia Pública realizará la recolección de basura y limpieza habitual en toda la ciudad.

“Este año será diferente, pero el trabajo que llevamos realizando no cambiará, seguiremos siendo una ciudad que trabaja arduamente todos los días para que niños, jóvenes y adultos vivan en un municipio limpio, seguro, y feliz. Les recuerdo que la pandemia no ha terminado, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos que la salud es prioridad,” concluyó el alcalde de Boca del Río.

