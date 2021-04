El presidente del Movimiento Renovador Democrático (MRD), Marco Antonio Moncayo Parra, reiteró que responderá apegado a la ley y a la Constitución del país, las denuncias de que ha sido objeto derivadas de las protestas sociales contra empresas como Grupo MAS y la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, en las que “solo he expresado el sentir del pueblo”.

Consideró que las citas para comparecer primero ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora ante la Fiscalía General del Estado, son intentos de acallar las expresiones sociales que encabeza, en las que ha denunciado los abusos hacia los usuarios por parte de la CFE, por un lado, y la empresa operadora del agua (Grupo MAS) por otro.

“Yo seguiré en la misma labor de expresar el sentir del pueblo que es lo más importante, y si me detienen seguiré gritando desde las mismas rejas que se haga valer la Constitución General de la República la cual está por encima de estas empresas privadas como Grupo MAS y la empresa del estado Comisión Federal de Electricidad”, remarcó.

Destacó que su defensa la llevan despachos de abogados muy competentes como el Corporativo Cinta Pagola, Jorge Reyes Peralta y el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Gilberto Farías Morales.

Señaló que la Ley de Ultrajes a la Autoridad es una “Ley Mordaza”

Analizó que quizá le intentan aplicar la nueva Ley de Ultrajes a la Autoridad, que no es más que una “Ley mordaza“, “la cual es exagerada porque lo único que que hace es criminalizar la protesta social y no te deja defensa porque ellos dicen que fueron agredidos y por eso la aplican”.

Calificó esa nueva ley como reflejo de un autoritarismo y una represión que se quiere imponer frente a los ciudadanos que no pueden acceder a la defensa jurídica,

Hizo énfasis que en las protestas ciudadanas ante el CFE no se cometieron delitos como señala ahora la empresa del estado, ya que no obstaculizó a los usuarios ni agredió a personal o funcionarios.

“Tampoco ante el Grupo MAS, en donde solo llevamos la expresión de la gente harta de cobros excesivos en tarifas, cortes del suministro y el insalubre e inhumano taponamiento de drenaje para presionar a que usuarios paguen deudas, cuando la gente apenas tiene para comer”, lamentó el activista social.

Moncayo Parra aseguró haber recibido amenazas

Reveló que previo a las citas ante FGR y FGE ha recibido desde semanas atrás amenazas mediante recados, por teléfono, “y ya se está viendo que venían con todo, afortunadamente tengo amigos de despachos jurídicos que me apoyan gratuitamente para la defensa”.

Remarcó que no es delincuente, no bloquea carreteras, tampoco pozos de Pemex, “me rijo como dice la Constitución y si hago manifestaciones es porque la ciudadanía me lo pide, porque está molesta con la luz y agua”.

Moncayo Parra señaló que no le intimidan, y anunció que seguirá cumpliendo el lema del Movimiento Renovador Democrático: hacer valer el estado de derecho.

Le pareció extraño que en la cita de este día ante la Fiscalía General del Estado, no le haya llegado un primer citatorio solo el segundo, por lo que acudió a presentarse.

Además, reveló, hace unos días desapareció un puesto que tenía en el centro de la ciudad, para venta de antojitos y jugos, el cual tenía un peso de más de 500 kilos porque contaba con refrigerador, “y de repente no amaneció el puesto y nadie supo….”.

