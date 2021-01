Moncayo: no cejaremos en la lucha social ante intimidaciones

Ante los mensajes de intimidación que ha recibido de manera anónima, Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático (MRD) expresó que no cejará en su lucha social.

En la cual buscan que las empresas que prestan los servicios de electricidad y de agua potable, dejen de abusar de los usuarios y otorguen suministros de calidad.

“Hemos recibido en oficinas mensajes anónimos que han dejado pegados en la puerta, o filtrados por debajo, en los que nos llaman a dejar de entrometernos en estos asuntos”, reveló el activista social en conferencia de prensa.

Recordó que durante las últimas semanas ha endurecido sus críticas a los pésimos servicios y altas tarifas que vienen prestando a la población la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un lado, y el Grupo MAS por otro.

Sin embargo, expuso, últimamente ha denunciado que gente se hace pasar por empleados de CFE y llegan a los hogares con el argumento que el usuario está robando luz con diablitos, sin comprobar el hecho, y exigiendo cobros en efectivo para “arreglar” el tema.

“A lo mejor a algunos no les gustaron mis denuncias, y me dicen en recados pegados en la puerta o en llamadas, que no me meta con ellos y ellos no se meten conmigo”, agregó.

Expuso que en la lucha social hay de todo, por ello no le intimidan las advertencias, pero exigió a la CFE investigar quiénes se están infiltrando para hacerse pasar como su personal y detener las extorsiones hacia los usuarios.

En tanto sobre Grupo MAS comentó que también ha mantenido una postura crítica en contra de sus abusos hacia los usuarios con cortes de agua, elevadísimas tarifas, taponamiento de drenajes como presión para cobrar adeudos y el mal servicio de suministro.

Moncayo Parra expuso que no presentará denuncias por las intimidaciones, porque en la lucha social está expuesto a estas situaciones.

“Los recados los hemos puesto entre el papel del baño”, expresó.

Aprovechó para aclarar que no está en contra de los trabajadores ni de la CFE ni del Grupo MAS, sino de las acciones de sus directivos que desembocan en abusos y malos servicios a la población.

En el caso de la CFE reveló que están pretendiendo también orillar a los usuarios a firmar convenios por adeudos inexistentes.

En tanto sobre Grupo MAS reiteró que está aprovechando la concesión amañada que obtuvo la empresa brasileña Odebrecht.

