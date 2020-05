Módulo de Atención Remota de Condusef registra 12 denuncias por cobros indebidos en tarjetas de créditos, la no aplicación de los acuerdos por parte de bancos para aplazar pago de deudas sin interés, entre otras situaciones.

Rafael Trillo Gracida, subdelegado de la Condusef en Veracruz dio a conocer que 17 quejas han sido interpuestas ante el Margo, a raíz de su entrada en operación el pasado 18 de mayo, como un sistema a través del cual los usuarios pueden presentar una queja de manera remota desde su casa o lugar de trabajo, los 7 días de la semana y a cualquier hora, ante la prevalencia de la contingencia provocada por el COVID-19.

“Básicamente las quejas en el estado de Veracruz han sido por retiros no autorizados en cajeros, cargos no reconocidos, por situaciones de Afores, cancelación de seguros, bonificación de cuentas, y ante el hecho de que instituciones bancarias no han respetado los convenios de aplazamiento de pagos de deudas durante el confinamiento para no generar intereses”, apuntó.

Insistió que con el nuevo MARGO la Condusef se acerca a los usuarios, evitándoles acudir a las Unidades de Atención a Usuarios, ya que a través de esta herramienta podrán presentar sus quejas por cualquier producto que tengan contratado con alguna Institución Financiera, y por cualquier causa.

Explicó que para acceder al Módulo de Atención Remota Generalizado se debe ingresar a este link o accediendo la página.

A través de éste, los usuarios podrán presentar una queja de manera remota en contra de las instituciones bancarias, Afores, aseguradoras, Sociedades de Información Crediticia, Sofom reguladas y no reguladas, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), así como Sociedades Financieras Populares (Sofipo), situación que ahora cobra mayor utilidad en atención a las medidas preventivas que se deben adoptar ante la prevalencia de la contingencia provocada por el coronavirus.

Precisó que es necesario registrar nombre, domicilio, CURP, correo electrónico y teléfonos de contacto, en particular del celular.

Proporcionar la información y datos del asunto, debiendo adjuntar digitalizados los documentos solicitados.

También validar la información y enviar la solicitud a la Condusef.

En respuesta, la Condusef enviará al correo electrónico indicado por el usuario, el seguimiento y avance de su solicitud.

