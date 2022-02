MOCI pide destrabar ley de aguas para eliminar ambigüedades

En el marco de los planteamientos hechos por el Movimiento Civil Independiente “MOCi Va Contigo Oficial” a diversas instancias días atrás, se pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destrabar la Ley de Aguas Nacionales para que se puedan realizar modificaciones a la Ley 21 de Agua, en donde existen contradicciones en lo que respecta a la regulación en el uso del líquido, señalaron Jesús López Peña y Rafael Gómez Casas, presidente y secretario general , respectivamente, de este Movimiento.

En conferencia de prensa indicaron que por un lado en el artículo 42 de la Ley 21 dice que no deben cortar el agua, pero en el 105 señala que a la ausencia de dos pagos te cortan el suministro. “Entonces, me la cortas o no, me defiendes o no me defiendes”, subrayaron.

En tanto expusieron que el artículo 106 asienta que el adeudo del agua se pasará a deuda fiscal, lo cual quiere decir que una persona que tenga adeudos del agua, le podrán quitar su casa u otros bienes.

Consideraron que esos reglamentos fueron decisiones malamente tomadas por pasadas administraciones que hicieron modificaciones a modo para presionar y atemorizar a la gente a que siga pagando un servicio de pésima de calidad.

Puntualizó que en esa misma visita efectuada la semana pasada a la capital del estado, entregaron las documentaciones tanto a la Conagua que es corresponsable en esta situación, después al Congreso local, y a la oficina del gobernador.

“Al gobernador se le recuerda que el Presidente López Obrador en 2019 le pidió personalmente atender el asunto del agua en Veracruz, por lo que debe enviar iniciativas al Congreso local en donde su partido tiene mayoría, para hacer lo concerniente y que el documento de concesión de la empresa como Grupo MAS se extinga”.

Destacaron que al extinguirse la concesión no tiene por qué pagársele nada de esos 3 mil millones de pesos con los que dicen debe indemnizarse, “eso es una mentira”.

Sostuvieron que la empresa ha incurrido en múltiples fallas. En 3 años no ha podido presentar bajo la norma 179 el certificado de calidad del agua.

Tampoco ha hecho ninguna inversión hidráulica ni ha mantenido las plantas de tratamiento de agua residual.

“Quieren que la ciudadanía pague 3 mil millones de pesos por indemnización, pues que ellos paguen igual cantidad por el daño ecológico que están haciendo al medio ambiente y a los veracruzanos”. remarcaron.

Recordaron que el diputado local Fernando Arteaga Aponte ha expuesto que atenderá este tema del agua: “Le tomamos la palabra al legislador”, matizaron

