MMPV y OLS aseguran que no serán el “brazo electoral de la 4T” 

Al afirmar que es un momento histórico y de vientos de cambio, el candidato de la alianza de maestros del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) y Organización para la Liberación Sindical (OLS), Miguel Pérez Presa, anunció su candidatura para la renovación de la dirigencia de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Bajo la bandera de una administración independiente y democrática sin convertirse en el “brazo electoral” de la 4ª Transformación.

Al respecto, explicó que, por muchos años, la dirigencia sindical de la sección 32 del SNTE fue electa por dedazo, ya que el candidato lo imponía el entonces líder, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ya fallecido.

Ain embargo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) exigió al gobierno mexicano obligar a los sindicatos a democratizar la elección de dirigencias sindicales.

Añadió que actualmente participan bajo una normativa que le permite al magisterio votar de manera directa y bajo este esquema estarán compitiendo el próximo 1 de abril de este año, con una planilla conformada por 55 compañero titulares, 55 suplentes para 13 regiones del estado y 50 sectores sindicales.

“Nosotros decimos que queremos convertir la 32 en un sindicato independiente del gobierno, no sólo democrático, no seremos un florero, no estaremos de adorno, ni tampoco queremos ser el brazo electoral de la 4T, queremos ser un sindicato que esté al servicio de los maestros, como nunca ha ocurrido y no buscaremos puestos de elección popular ni prebenda del gobierno”, expuso el docente.

Pérez Presa aseguró que se luchará en contra del “charrismo sindical” y los aviadores, pues, por ejemplo, muchos de los hijos de dirigentes sindicales no trabajan, pero cobran.

Recordó que durante la gestión que encabezó la exsecretaria de Educación de Veracruz (SEV), Xóchitl Adela Osorio Martínez, se denunció la existencia de cerca de 5 mil aviadores en la nómina de la secretaría en toda la entidad, lo cual, no ha terminado.

Por otro lado, lamentó que, pese a que el actual titular de la SEV proviene de un movimiento magisterial se haya corrompido y convertido en un golpeador del MMPV que va en contra de lo que él mismo promovió en su momento.

Te puede interesar:

El aspirante a la dirigencia confió en que ganarán a toda la burocracia charra, a pesar de lo obsoleto de los reglamentos, pues son el alma del movimiento que se manifestó en contra de la reforma educativa peñista y al actuar de un sindicato que recibió 860 millones de pesos para respaldar dicha ley.

De la misma manera, indicó que lucharán por abrogar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), ya que es peor que la propuesta de reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto, pues estas no se apegan a la normativa de “a trabajo igual, salario igual”.

Por lo que estos sistemas de evaluación marcan diversos niveles salariales que no corresponden ni son justos para el magisterio.

“El problema de estos sistemas de evaluación es que van marcando diferentes niveles salariales, por ejemplo, una maestra o compañero que inicia su labor entra ganando 6 mil pesos y yo les aseguro que Juan Nicolás Callejas Arroyo debe estar ganando unos 70 mil pesos al mes y lo peor es que aquel ni siquiera trabaja, son burócratas sindicales”, recriminó el entrevistado.

Asimismo, denunció diversas irregularidades pues muchos compañeros no tienen la categoría que les corresponde, tampoco el número de horas, pues se las retiraron, todo ello, con el fin de que puedan acceder a mejores condiciones.

Así también, se comprometió a exigir mejor atención al servicio de salud a través del ISSSTE; pugnarán porque los préstamos que esta institución brinda sean efectivos, abasto de medicamento suficientes, entre otros.

Finalmente, exhortó a sus colegas del gremio a analizar su voto para la contienda del próximo 1 de abril de este año, pues de las cinco planillas que participan, la mayoría son aviadores y él desde 1981 ha trabajado en el área de educación especial y a la fecha es docente activo, no es burócrata ni aviador.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen