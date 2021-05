Miss Earth Veracruz hace un llamado a no tirar cubrebocas en la calle

Por Isaura Tapia Carranza

Al recordar que el uso continuo de cubrebocas está generando una cantidad importante de basura que llega a las calles, ríos y mares que rodean las ciudades, afectando la flora, la fauna y todo el medio ambiente, la ganadora del certamen Miss Earth Veracruz 2021, Amairani Sosa Nambo, hizo un llamado a la ciudadanía para que sea más responsable y deposite sus desechos en los recipientes destinados para ello.

En este sentido, recordó que, de acuerdo a datos recientes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) se ha recomendado no tirar los cubre bocas en la vía pública, sino en algún centro de reciclaje, ya que, de lo contrario, 10 millones de mascarillas estarían llegarían al entorno mes con mes.

“Con esta situación de pandemia por la que estamos pasando, debemos apoyar muchísimo no sólo a nuestra comunidad, sino a nuestro medio ambiente (…) Estamos contaminando, pues muchas personas hacen el uso del cubre bocas y los tiran en la calle, no los depositan en los lugares correctos, entonces, nosotros como sociedad debemos concientizarnos y que sí, sabemos que estamos pasando una situación difícil de pandemia pero de igual manera podemos cuidarnos sin afectar a nuestro entorno arrojando los residuos en un lugar que no lo sea”.

La piloto Naval se dijo preocupada por el medio ambiente e hizo un llamado a la población que reflexione en torno a que cada ser vivo de este planeta, está aquí para cumplir una función, por la cual hay que luchar y es necesario que como personas cada quien ponga su granito de arena.

Por otro lado, la representante de la belleza veracruzana consideró que hay que trabajar en los valores que como sociedad se han perdido, pues muchas de las situaciones adversas que se viven en el país, como la inseguridad, la violencia, entre otras, son derivadas de esta falta de formación.

“Estamos viviendo en una sociedad que está carente de valores. Considero que la educación viene desde casa y es algo en lo que estoy muy enfocada ahora que soy reina de belleza estatal. Trabajar mucho en que las personas pensemos, que nos demos cuenta de que los valores son fundamentales para cualquier comunidad”.

Sosa Nambo confió en que como reina de belleza genere un impacto positivo en las próximas generaciones, pregonando con el ejemplo y mostrando que cada triunfo es fruto del esfuerzo de las personas.

