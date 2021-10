Miscelánea Fiscal 2022, un “golpe bajo” para el campo mexicano: UGOCP

Las modificaciones que traerá consigo la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), la cual entrará en vigor en 2022, impactarán de manera negativa al campo mexicano, aseguró en rueda de prensa el dirigente nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, A. C. (UGOCP), Luis Gómez Garay.

Acompañado de otros dirigentes campesinos, recriminó que, por un lado, se cuenta con un ejercicio fiscal escaso, asignando 362 mil 546 millones de pesos para el Presupuesto Especial Concurrente, es decir, el 5.11% del presupuesto global nacional y el 0.5% para el impulso productivo.

Además, obliga al productor a contribuir bajo el régimen de confianza, siempre y cuando no esté organizado, ya que, si es así, deberá pagar de 2 mil a 300 mil pesos en gravámenes.

El líder obrero recordó que, con la nueva Ley de Ingresos, el 65% de los recursos se conseguirá a partir de tributaciones, por lo que todos en resumen estarán obligados a contribuir.

En este orden, consideró también que, el Presupuesto de Egresos de la Federación no coadyuvará a la renovación tecnológica e integración de la producción primaria al mercado interno.

“De por sí, ya hay una caída en el tema de la producción de alimentos para el campo. De 140 programas que existían en 2018, hoy sólo se plantean siete, la mitad de estos con cobertura a la producción y, la otra parte, para actividades de planeación agropecuaria y esto implica que tendremos recursos limitados para la producción”, lamentó en el uso de la voz.

No obstante, Gómez Garay expuso que es visible la pretensión del actual gobierno federal de erradicar las asociaciones campesinas y de exponer al “coyotaje” a las y los productores y recriminó falta de empatía con los diversos organismos sociales.

Por tal motivo, consideró que esta normativa es regresiva y desalienta la producción, lo cual, irá en detrimento del sector.

“El presidente desde un principio ha tratado de desmantelar los organismos que existen en el campo. No es una presidencia que reconozca las ventajas de las asociaciones productivas en el campo. Yo quiero saber qué va a pasar con las asociaciones ganaderas. No es un presidente empático con la organización social (…) Sí eso te lo van a castigar, el productor va a preferir irse solo y eso lo va hacer víctima de coyotes y menos competitivo. En mi opinión es una ley regresiva que no fomenta la producción del campo”.

Miscelánea Fiscal 2022, un “golpe bajo” para el campo mexicano: UGOCP

Finalmente, señaló que, desde hace 40 años, las administraciones gubernamentales en turno permitieron la presencia de agrupaciones para contribuir a una mejor producción, ventas a gran escala y mejor precio en el mercado, entorno que se complica cada vez más con el actual sexenio.

