Miles de habitantes de Lomas 4 y Bosques de Río Medio sin agua; señalan a “Aguas de Río Medio”. La situación los coloca en riesgo frente a la pandemia.

Momentos de gran impotencia son los que sufren habitantes de los fraccionamientos Lomas 4 y Bosques de Río Medio, pues desde primeras horas del viernes carecen del suministro de agua potable sin que la empresa “Aguas de Río Medio” realice acciones para resolver la problemática.

Para el médico cirujano Alejadro Rodríguez, vecino de la zona, la situación agudiza sin duda el panorama de la pandemia por coronavirus toda vez que los habitantes no pueden llevar a cabo los procedimientos de higiene tan vitales en estos momentos como lo es el lavado de manos .

“Podríamos quizá mantener la paciencia en otro momento de nuestra existencia, pero no mientras trascurrimos por una pandemia, lo que representa el Covid-19, y contemplando que el combate efectivo contra el coronavirus es a través del agua y el jabón. Sin duda esta sección de la población está en mucho más riesgo”, explicó.

Por su parte, Rosalía Hernández dijo que logró hacer contacto vía Whatsapp con la empresa encargada de suministrar el agua potable y que lleva por nombre “Aguas de Río Medio”, sin embargo, le dijeron que mientras las personas aisladas permanezcan en sus hogares consumiendo el vital líquido habrá desabasto, por lo que se declararon sobre pasadas.

“Yo me escribí con Aguas de Río Medio, esa empresa que apareció de la nada pero que cobran puntualmente. Me dijeron que es porque todos estamos en cuarentena y estamos usando agua y que pues no nos queda más que aguantarnos, en pocas palabras ellos no harán nada y estamos sin agua”, puntualizó.

Cabe destacar, que hace 20 meses hizo su aparición la empresa “Aguas de Río Medio” como empresa suministrante del agua potable en secciones como Lomas 4, Bosques de Río Medio, así como otras de reciente creación.

Importante recordar que “Aguas de Río Medio”, con aval del Ayuntamiento de Veracruz, llevó a cabo la firma de contratos con habitantes de la zona bajo amenazas de cortar el suministro de agua.

Cada mes los vecinos reciben en sus puertas los recibos con tarifas por arriba de la básica, pese a ser una zona popular.

