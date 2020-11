Miguel Ángel Yunes no será candidato a la alcaldía de Veracruz.

El Partido Acción Nacional no se va a arriesgar a perder la Alcaldía de Veracruz por designar a un candidato que no cumpla con los requisitos que la Ley exige. Aseveró el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés.

Lo anterior lo declaró, luego de ser cuestionado sobre la posible candidatura del ex contendiente a la gubernatura. Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien se le ha señalado por no contar con los 3 años de residencia en la Ciudad de Veracruz.

Cabe recordar que en la última contienda realizada en julio del 2018, Yunes Márquez votó con domicilio en Boca del Río. Y la elección del 2021 será en junio, incumpliendo así con dicho requisito que es necesario para poder participar en los comicios del siguiente año.

“Es importante que todos los candidatos cumplan con los requisitos legales. No vamos a exponer ninguna candidatura porque tenemos la posibilidad de ganar muchas presidencias municipales. No vamos a exponer ninguna. Todos los candidatos que sean por Acción Nacional tendrán que cumplir con los requisitos de acuerdo como lo marca la Ley. No hay otra”, dijo en entrevista.

Guzmán Avilés agregó que en tiempos electorales “todo mundo quiere ser candidato y todo mundo trae la gente. Es común en todos los municipios y en todos lados, pero en su momento será de acuerdo a la Ley y a la normatividad como se deben elegir los candidatos. No vamos a exponer ninguna candidatura que esté fuera del marco legal”, sentenció.

