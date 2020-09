“Mi trabajo es regresar a MORENA a sus raíces”: Gibrán Ramírez.

En entrevista con EL DICTAMEN, el aspirante a la dirigencia nacional de MORENA. Se comprometió a regresar al partido a sus raíces, sin chapulines y abriendo paso a la gente decente. A sus 30 años, Gibrán Ramírez Reyes, es uno de los contendientes a la dirigencia nacional de Morena. Aseguró que su compromiso es terminar con la dinámica de tribus que existe y que ha impedido que transcienda la 4T.

Explicó que “las cúpulas dejaron de ser Morena, porque dejaron de ser Movimiento, dejaron de ser de Regeneración y de dejaron de ser Nacional. Ahora un acrónimo que los describiría mejor es PADECE, porque ahora somos Parálisis, somos Degradación y somos Centralismo, por culpa de esas cúpulas”.

Te puede interesar:

“Mario Delgado está separando a MORENA”: Porfirio Muñoz Ledo

“Combate a corrupción, la prioridad de MORENA”; Mario Delgado

“Mi trabajo es regresar a MORENA a sus raíces”: Gibrán Ramírez.

“Me comprometo a volver a ser Movimiento, a escoger candidatos con mucho cuidado, para las próximas elecciones, a tener un método confiable. Encuestas verdaderas, a cerrarnos a los chapulines y a los oportunistas, para abrir paso a gente decente”, comentó.

Se dijo convencido que Morena ganará la mayoría de los cargos de elección popular, en el proceso electoral del 2021. “Mi compromiso es llevar la decencia al primer lugar de importancia de nuestro partido”, comentó.

Dicha dinámica de tribus, se debió a que Morena depende mucho del liderazgo de Andrés Manuel, y cuando ganó la presidencia de México. Hubo un vacío de autoridad, que intentaron llenar cada uno de los grupos de la burocracia, con su propia gente.

Citó como ejemplo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Bertha Luján Uranga, quienes al frente de Morena, intentaron monopolizar la legitimidad del presidente López Obrador. En beneficio de su propio grupo. Al ganar la presidencia de la república, se fueron muchos cuadros territoriales de importancia al gobierno federal y se quedó ese enorme capital político. Y empezó la especulación con la repartición de cuotas de candidaturas, puestos y presupuestos, para el proceso electoral del 2021.

Por ello, Gibrán Ramírez Reyes, aseguró que encabeza una candidatura que no pertenece a tribus, a la cúpula burocratizada, ni cuenta con un padrino político. Se dijo muy contento de la respuesta que ha tenido de la militancia de Morena, al recorrer el país de punta a punta. Visitando 46 ciudades, desde Chetumal a Tijuana.

Por la pandemia, las visitas se tuvieron que reducir y los actos a los que se acudieron, se cumplió con la sana distancia. Destacó que dos encuestadoras prestigiadas a nivel nacional, como Arias Consultores, lo colocan a la cabeza por 10 puntos.

“Desde luego que no estoy confiado, no creo que esto no pueda cambiar, y por eso estoy atento a la metodología de la encuesta que ya publicó el INE y a como va avanzando todo ese proceso, como van actuando también los otros compañeros”, comentó.

Destacó que si su oponente Mario Delgado, tuviera una ventaja de 20 puntos en las encuestas, no hubiera tapizado todo el país con espectaculares y no hubieran puesto a operar a todos los diputados federales que se quieren reelegir, para darle ese jalón a su campaña.

El aspirante a la Presidencia de Morena, advirtió que Morena debe ser un partido que evalúe el ejercicio de sus gobernantes y que gane por sus resultados, porque de otra forma no podrá trascender el proyecto de la 4T.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.