Mi mayor reto, ser mujer y líder de una empresa familiar dedicada a la metalmecánica: Sania Arellano

Sania Arellano, es esposa y madre, y nunca se imaginó que llegaría el momento de ser la líder de la empresa familiar, al suplir a su padre como jefe y cabeza de la misma.

Su formación como licenciada en Contaduría Pública, con una Maestría en Finanzas, dejaba muchas dudas de su posible desempeño como la nueva gerente general de Madel S.A. de C.V., una empresa dedicada a la metalmecánica, sin embargo, desde el pasado 2008, ha logrado el reto.

“Creo que el mayor reto que he tenido es precisamente romper el paradigma porque efectivamente uno no sabe como llega a donde está, mi papá puso la empresa y cuando él finalmente decide retirarse y quedarme yo a cargo de ella, pues yo era la hija del ingeniero, entonces ser mujer, contador, la hija y en una empresa de industria metalmecánica, decían esta que hace aquí, y realmente tomar y lograr de verdad, tomar la posición de liderazgo y el respeto real de todos, creo que ha sido mi mayor reto y creo que si lo he logrado, con mucho trabajo y mucho esfuerzo de estar ahí, con mucha perseverancia y haciendo muchos cambios y transformando”, comentó.

Destacó que sin ser ingeniero ha contribuido en la modificación de algunos procesos de producción y temas de procedimientos, y cambios de controles internos e incluso se implementó un sistema de gestión de calidad de ISO 9000/2015, además de conocer el manejo de toda la empresa de pies a cabeza.

“En la parte de producción me sé el proceso perfectamente bien, nadie me cuentea, nadie que me diga no esto no se puede, todo me lo sé perfectamente y eso ha generado bastante valor”, comentó.

Recordó que su papá llevaba la administración de la empresa en una libreta y ahora se tiene un sistema administrativo, antes había un contador externo, hoy se tiene un contador interno.

“Ahora es muy bonito porque ahora que mi papá va de visita, ahora él es el papá de la patrona, es el papá de la licenciada y creo que ese ha sido mi mayor reto”, comentó.

En la actualidad, Madel S.A. de C.V., es un proveedor autorizado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha elevado sus ventas.

Sania Arellano, fue presidenta del Club Rotario de Boca del Río y se ha desempeñado como vicepresidenta financiera de Coparmex, y presidenta de la comisión de ciudad industrial de Coparmex.

