México, país donde autoridades roban y maltratan a migrantes: haitiano

El migrantes haitiano Rudlet Citrux narra la violencia y abusos de los que ha sido objeto junto con sus acompañantes a su paso por México; están de paso por Veracruz

En esta ruta migratoria que se ha dejado ver en últimos días por Veracruz, caracterizada por decenas de familias provenientes de Haití, Rudlet Citrux, joven haitiano de 26 años, reveló que México es el único país donde ellos invierten más recursos para llegar a la frontera de Estados Unidos y lograr su sueño de una vida digna.

Asimismo, el isleño reconoció que en este trance por territorio mexicano han tenido que hacer frente a peligros y a grandes injusticias, como es el caso de las policías y autoridades migratorias, quienes los han tratado mal, o delincuentes que les han robado lo poco que llevan para ir subsistiendo en su trayecto.

“En México es el único país donde nosotros gastamos más plata para llegar a la frontera de Estados Unidos (…) También quiero decir a los policías: deja de robar a la gente porque nosotros somos pobres, deja de robar a nosotros (…) Hay discriminación, han robado porque a mí mismo me robaron 620 dólares los delincuentes, pero gracias a Dios no pasa nada más, sólo roban la plata, fuera de eso, hay violación, hay todo (…) La migración (INM) maltrata a los migrantes porque nosotros no estamos haciendo cosas malas en México (…) Muy mala, muy mala, se peleaban con nosotros, nos empujaban, hacían cosas muy malas con nosotros, hablan feo con nosotros”.

Terminales les han “inflado” costos de pasajes

Así también, Rudlet reveló que, en algunas terminales les han inflado los costos de los pasajes, los cuales, en ventanilla tienen un precio de 250 pesos y a ellos se los dan hasta en 450, entre otros abusos.

“La empresa de los buses, las empresas, nos sale más caro a nosotros. En la mañana mismo, la boleta vale 250 pesos, ahora nosotros compramos a 436 pesos porque cuando viene más gente, te suben las boletas”.

Por su parte, el migrante caribeño externó el gran sentimiento que lo invade cada parada por dejar cada vez más lejos a su familia y con la difícil situación política y económica por la que atraviesa su nación.

Acompañado por un entorno de camaradería que estrecha a las y los connacionales que buscan alcanzar el mismo sueño, el joven padre de familia manifiesta su claro propósito de avanzar hacia mejores condiciones de vida para él y los suyos.

Migrantes haitianos abarrotan la central camionera de Veracruz

“Me duele mucho porque me voy a Estados Unidos y no sé por cuánto tiempo vuelva a ver a mi familia porque ellos no tienen la posibilidad para hacer el mismo camino que hago para llegar allá (Estados Unidos). Tengo que llegar yo y después ayudar a ellos a llegar allá”.

Detalló que él y su familia viven en el distrito de Cabo Haitiano, localizado al norte de su país, en donde se quedó a la espera su mamá, su papá, dos hermanas y dos hermanos, quienes se quedaron afrontando esta crisis política y económica, que ha desencadenado una ola de inseguridad que no le permite a nadie trabajar y vivir dignamente; incluso, mencionó que, aunque su madre es comerciante, no ha podido salir adelante debido a los incontrolables embates de la delincuencia.

“Mi mamá es comerciante, pero con el problema de inseguridad no puede ella hacer su trabajo porque hay muchos balazos, muchas cosas en la capital, por el problema de los políticos, todo es culpa de los políticos”.

Rudlet comentó que han transitado por 11 países y en esta ocasión, arribó al puerto de Veracruz proveniente de Chile, luego a México en Tapachula, Chiapas, para dirigirse a Poza Rica el norte del estado y, de ahí, se dirigirán hacia la ciudad fronteriza de Acuña, en el estado Coahuila para, finalmente, llegar a Estados Unidos.

En esta ruta hacia el vecino país del norte, Rudlet viaja con su esposa y su hija, quienes dependen de él económicamente, por ello, el migrante isleño pidió al gobierno de México permitirles el paso hacia el vecino país del norte, pues no pretenden quedarse en territorio azteca, sino llegar Estados Unidos en busca de una oportunidad.

“Necesitamos una mejor vida para nuestras familias, porque en Haití es muy complicada porque, quiero decir la veldá (sic) los gobiernos son muy delincuentes (..) Es corrupto, roban, hay más pobreza (..) Eso le pedimos al gobierno, dejar que pasen los inmigrantes porque los cubanos están sufriendo de lo mismo que nosotros, los venezolanos están sufriendo de lo mismo, los haitianos, los guatemaltecos, los hondureños. Nosotros queremos dirigirnos a donde nos vamos, no venimos a quedarnos en México”.

México, país donde autoridades roban y maltratan a migrantes: haitiano

Finalmente, el joven haitiano pidió justicia para su presidente Jovenel Moïse quien fuera asesinado en su domicilio el pasado 7 de julio del año en curso presuntamente por un comando armado, generando un vacío de poder que ha venido agravando la situación política y económica de aquella nación caribeña.

“Todavía no hay nadie en el cargo porque la oposición lo tiene oprimido, porque ellos decían que el problema de mi país era el presidente, ahora, se muere mi presidente, ellos están peleando, porque cada uno de ellos quiere ser presidente ahora y eso está llevando a la ruina y más pobreza al país. Lo que es pobre se hace más pobre, lo que es rico se hace más rico”, concluyó.

