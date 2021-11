México genera más de 120 mil toneladas de residuos al día: Expertos ambientales

-También, es el generador de desechos per cápita número uno en Latinoamérica

-Y en poco más del 40% de los rellenos sanitarios se compactan los residuos y se cubren

Cada día en México se generan más de 120 mil toneladas de residuos, de los cuales, muy pocos llegan a reutilizarse a través del reciclaje y este país es el generador de desechos per cápita número uno en Latinoamérica, reveló la ingeniera en Sistemas Ambientales, Laura Alejandra Valdés Garduño, en el marco de la ponencia: “Contexto del Reciclaje en México y cómo tomar acción” en el el 6º Foro Internacional “Retos y Desafíos del Cambio Climático” organizado por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz (CESUVER).

Asimismo, la especialista resaltó el hecho de que ninguna persona sabe cuál es el destino final de la basura que genera.

“No sabemos a dónde van nuestros residuos, nunca nos lo hemos preguntado. Es más, todos los días viene un recolector a nuestras casas y no sabemos cómo se llama; esa es la realidad, hay una desconexión tremenda entre nosotros y los residuos”, dijo en el uso de la voz.

La también Co-fundadora de la empresa Ecolana explicó que, en México y Latinoamérica, cerca del 50% del material que llega a los recicladores es mediante centros de acopio y, en general, no existen datos precisos del reciclaje en el país, por lo que se estima que sea de menos del 10%.

“La pieza clave del tema de los residuos son los centros de acopio y muchas veces estos no son lugares formales, no son personas que estén en Hacienda (SHCP), reguladas y todo; lo que no nos permite tener estos datos disponibles y poder hacer algo con ellos”, expuso la panelista.

Igualmente, indicó que en sólo en 43.35% de los sitios de disposición final se compactan los residuos y se cubren, en tanto el resto de los lugares; estos quedan a cielo abierto, por lo que, en cuanto más se aleja de quien la genera, se acerca más hacia las comunidades más vulnerables.

Valdés Garduño comentó que solamente un 14.8% de los rellenos sanitarios cuentan con geo membrana para aislar los residuos, lo que evitaría que la basura llegue al suelo ocasionando una contaminación importante. A su vez, lamentó que en México no se cuente con un sistema de gestión de residuos como en países europeos.

¿Qué se puede hacer?

La ambientalista señaló que el tema de la producción y consumo responsable busca reducir la presión sobre los recursos materiales mediante el uso más eficiente de materiales y energía, generar cambios de origen en la forma de consumo y producción y tener una perspectiva de ciclo de vida.

“Se trata de un sistema que está enfocado en el ciclo de vida, esto quiere decir que se extrae la materia prima de un producto hasta que este termina su tiempo de vida y desechamos los empaques o el producto como tal. Este trabajar circularmente debe fomentar, reducir la presión sobre la extracción de materia prima, materiales y energía. Entonces, creemos que a través de producción y consumo responsable es como vamos a poder solucionar el tema”.

Consideró que la ciudadanía necesita estar mejor informada para tomar las mejores decisiones y las empresas deben coadyuvar para que la población cuente con todos los datos verídicos necesarios y fácil comprensión.

La experta mencionó que cada persona puede comenzar separando sus residuos en sus hogares y, para ello, deben comenzar aprendiendo sobre los materiales, preguntar con su recolector de confianza, identificar los centros de acopio cercanos, identificar los materiales no reciclables.

Finalmente, la ingeniera en Sistemas Ambientales destacó que toda la ciudadanía puede ayudar; no importa si esta es empresa, si es trabajadora, docente, si tiene cierta edad, credo, entre otros; pues lo importante es la corresponsabilidad para contribuir en la labor de reciclaje, de consumo y producción responsable y así contrarrestar algunos de los efectos del cambio climático.

