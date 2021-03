México, el país donde no quieren a las mujeres: activista

“México no quiere a sus mujeres”, es el mensaje que el actual gobierno federal está enviando a la ciudadanía de este país y del mundo entero, con el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y por el desinterés mostrado a las demandas feministas de poner un alto a la violencia política y de género, afirmó Patricia Olamendi Torres, consultora internacional de ONU Mujeres e impulsora del movimiento “Nosotras tenemos otros datos”.

Patricia Olamendi Torres, consultora internacional de ONU Mujeres e impulsora del movimiento “Nosotras tenemos otros datos”.

En el marco de la ponencia virtual: “La construcción de la paridad de género en el sistema político mexicano”, la exlegisladora de izquierda recordó que en México sólo ocho de cada 100 mujeres víctimas de violencia sexual interponen una denuncia y la mayoría de esos casos no pasan a los juzgados, no se vinculan a proceso y no llegan a sentenciarse, por tal motivo, cuestionó el mensaje que estaría enviando el ejecutivo nacional a las mexicanas que se atrevieron a denunciar el abuso cometido por el aspirante a la gubernatura guerrerense y que, encima de ello, calificara este acto como una “politiquería”, además de tacharlas de mentirosas, adversarias, derechistas y otros motes, lo cual es gravísimo y doloroso.

El caso de Félix Salgado Macedonio y su respaldo por parte del gobierno federal

“Y yo pienso: ¿cuál es el mensaje a las víctimas?, ¿qué les decimos a las mujeres?, ¿México no es un país de mujeres?, o ¿las mujeres no son bienvenidas?; como alguna vez un reportero dijo: México, el país donde no quieren a sus mujeres. Y este caso, que es un caso emblemático, que es un caso que va a trascender, es esa frase: México no quiere a sus mujeres” lamentó la abogada feminista.

La ganadora del premio Clara Zetkin en 2012, expuso que el caso Félix Salgado está lleno de inconsistencias, pues para comenzar, cuando en materia de derecho se habla de reponer un procedimiento, implica que el anterior tuvo fallas serias o graves, por lo cual, había que reunir los elementos para un nuevo dictamen, uno de los cuales era comprobar la buena fama pública de Morena y otro era que se reiniciara un proceso de consulta sobre posibles candidatas o candidatos en el estado de Guerrero, por ello, en esta circunstancia, había que reponer el de la persona que se había elegido para la gubernatura y, pese a que lo más coherente era tirar la candidatura de Salgado Macedonio con todos los elementos, no sucedió así.

Te puede interesar:

“Todas y todos esperábamos que esta nueva propuesta de procedimiento fuera desechada y decir que se convoca nuevamente a la elección (…) el problema es que, quien motivó este acuerdo, sigue estando en la encuesta, entonces, ya no se entiende cómo se le construye este nuevo procedimiento, porque si el que motiva todo esto regresa a la encuesta, yo digo que se llama “Atole con el dedo” (…) todo esto es como una burla”, aseveró durante la charla.

México, el país donde no quieren a las mujeres: activista

En este sentido, la también directora del Instituto de Formación Justicia y Derechos Humanos dijo que está convencida de que en el próximo proceso electoral no le dará su voto a ningún partido político que defienda a agresores y se comprometió en promover lo mismo entre la población mexicana, por lo que hizo un llamado a las féminas a unir voluntades para no permitirlo.

“Porque las mujeres tenemos que transformar nuestra fuerza numérica en poder político (…) Yo las invito a no votar por ningún agresor. ¡Ya basta!”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen