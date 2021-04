Meseros en crisis: sigue el despido de personal en Veracruz y Boca del Río

Trabajadores adheridos al Sindicato de Meseros “Valentín Gómez Farías” de la CTM siguen padeciendo una crisis severa, debido a que persiste el despido de personas en los restaurantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río, dijo su secretario general, Mario Manuel Cuevas.

El entrevistado aseguró que únicamente el 50 por ciento de los meseros agremiados tienen un trabajo seguro, el resto no hay ni donde acomodarlo, debido a que los patrones, están despidiendo a más personal.

“Estamos a un 50 por ciento el sindicato ahorita, desgraciadamente la situación es muy dura, más que nada los patrones quieren que como sindicato les resuelvas sus problemas. Nos dicen ‘por favor ya no quiero al personal’, ‘ya no quiero a tantos meseros’, ‘ya no quiero a tantos garroteros’, ‘ya no quiero tantas camaristas’; cuando el sindicato vive de la cuota del trabajador”, comentó.

Mario Manuel Cuevas, secretario General del Sindicato de Meseros “Valentín Gómez Farías” de la CTM

Explicó que desde hace varios meses, no ha habido contrataciones, todo lo contario hay rumores de un nuevo recorte de personal.

Citó como ejemplo que la Parroquia del Malecón, ha liquidado a 28 trabajadores y otros que ha ido despidiendo poco a poco. Mientras que otra de las tradicionales Parroquias también despidió a 25 elementos y diariamente están liquidando a otros trabajadores.

En la actualidad, el Sindicato de Meseros “Valentín Gómez Farías” de la CTM cuenta con 80 trabajadores.

