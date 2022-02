Médicos recurrirían a la Objeción de Conciencia: Comité Nacional Provida

Alrededor de un 80 por ciento de personal médico de instituciones de salud públicas estarían recurriendo al principio de objeción de conciencia para evitar la realización de abortos en estados de la república en donde fue aprobada de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), consideró el médico general, Miguel Ángel Salazar, asesor médico del Comité Nacional Provida.

Añadió que la gran mayoría de hospitales públicos de la Ciudad de México están recurriendo a amparos para evitar efectuar abortos, apelando a la Objeción de Conciencia y solamente un 20% está dispuesto a realizar estas prácticas.

“Un porcentaje como tal no le podría decir, pero yo estoy convencido, simplemente por la experiencia que, más del 80% de los médicos estamos a favor de la vida (…) Si es una clínica privada, simplemente no entras a trabajar ahí y si es una dependencia de gobierno, por supuesto que estamos nosotros luchando por la libertad de conciencia, es decir, si en un momento dado, nosotros decidimos no hacer el aborto, se elige a otro personal médico que sí esté dispuesto a hacerlo”, aseveró el médico.

Explicó que organismos internacionales, a cambio de préstamos, están presionando fuertemente a las y los gobernantes de las diversas naciones para que se apruebe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que también permite aminorar las tasas de natalidad en países tercermundistas, lo cual, aseguró, está comprobado y tiene que ver más que nada con un tema político.

“Los países en desarrollo tienen el compromiso de bajar la natalidad de los países en vías de desarrollo, como nosotros, entonces, esperan que haya una fuerte tendencia en la despenalización del aborto no nada más en México, sino en otros países”, dijo en entrevista.

El galeno comentó que las afectaciones para las mujeres que se practican el aborto tienen secuelas que las exponen a infecciones, afectan su condición de salud arriesgándolas a la esterilidad y ponen en juego su propia vida.

“Contrario a lo que dicen los promotores del aborto. Una mujer que decide hacerse un aborto, está arriesgando su vida”.

Para concluir, el doctor Miguel Ángel Salazar dio a conocer que, un aborto tiene un costo aproximado de 2 mil 500 pesos por mujer.

