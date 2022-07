Médicos pasantes de la UV exigen mayor seguridad en sus prácticas profesionales 

Médicos pasantes de la Universidad Veracruzana (UV), realizaron una protesta para exigir una mayor seguridad para realizar sus prácticas profesionales en diferentes municipios de la entidad veracruzana, donde las instalaciones de las clínicas son inseguridad y por ello, sufren constantemente de robo.

José Armando, médico pasante de la Facultad de Medicina de la UV Región Veracruz, aseguró que incluso las mujeres pasantes de medicinas, sufren de acoso sexual.

“Principalmente seguridad, sobre todo en los centros que vamos a estar, lo que pedimos es la seguridad, es lo más urgente sobre todo por los casos de compañeras que son las más propensas a sufrir este tipo de abusos, ha habido reportes de casos de acoso sexual, de igual forma casos en que intentan entrar a los centros de salud a robarse el equipo que hay, igual nos han dicho que hay centros de salud, donde ni siquiera tienen protecciones, está la puerta nada más”, comentó.

El entrevistado agregó que “ha habido casos de inseguridad en otros estados, el nuestro no es la excepción realmente, tenemos casos reportados de otros compañeros que no se dan a conocer porque no llegan a las últimas instancias, sin embargo, hay reportes de acoso y reportes que intentan meterse a los centros de salud, de igual forma hay reportes de que no cuentan con las instalaciones adecuadas para realizar la práctica médica de forma adecuada o en algunos casos nos piden que nos quedemos como tal en el centro de salud, pero no tienen un lugar disponible donde descansar, a veces no hay agua, no hay luz”.

Esta problemática ocurre en varios centros de salud, no solo de la conurbación Veracruz-Boca del Río, sino de todo el estado, y se teme que en un futuro se registre un caso similar al ocurrido en Durango, donde el pasante de médico, Erick Andrade, fue asesinado a balazos por unos sujetos al interior de la clínica donde laboraba.

Destacó que las prácticas profesionales se realizan en diversas clínicas y hospitales, como Chicontepec, Papantla, Catemaco, San Andrés Tuxtla, entre otras.

Detalló que los pasantes de médico, son acreedores a una beca de apoyo de más de mil pesos de manera quincenal, que es realmente bajo para el peligro que enfrentan en estos lugares considerados como focos rojos en inseguridad.

“En el estado no hemos tenido conocimiento de ningún caso fatal, pero riesgo hay, no hay que hacerse de la vista gorda, el caso del estado no es el mejor hay mucha inseguridad en general, tanto en Veracruz, como en las zonas más alejadas, muchísimo más”, comentó.

Concluyó que ya tuvieron reunión con las autoridades responsables de la Secretaría de Salud, Secretaría de Marina y el IMSS, así como la Universidad Veracruzana, estos últimos se comprometieron a realizar juntas para que se reporten los incidentes graves que se presenten en la zona donde están asignados.

