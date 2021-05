-En sustitución de Oliver Olmos Cabrera, inhabilitado por el INE

-Varios candidatos han sido amenazados

Al presentar a Oscar Lara Hernández como su candidato a la alcaldía de Veracruz, en sustitución de Oliver Olmos Cabrera, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, explicó que la razón del cambio fue la inhabilitación de Olmos por parte del INE al no presentar gastos de fiscalización cuando buscó ser candidato independiente, “situación que él ya sabía y nos las ocultó”.

En conferencia de prensa en un hotel del Paseo del Malecón, Gil Rullán señaló que tuvieron que realizar un consenso muy rápido con el senador Dante Delgado Rannauro, y se decidió por sustituir la candidatura a la alcaldía del puerto con una representación ciudadana como es Oscar Lara; quien fue presidente de Canaco en la ciudad, y últimamente director del World Trade Center.

Refirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo el requerimiento que notificó al OPLE, para sustituir en el caso del candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz, quien quedó inhabilitado por tres periodos electorales por no presentar los gastos de fiscalización cuando buscó la candidatura independiente.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, presentó a Oscar Lara Hernández como candidato a la alcaldía de Veracruz, en sustitución de Oliver Olmos Cabrera, inhabilitado por el INE.

“Cuando nosotros contactamos a Oliver para ser nuestro candidato él ya estaba inhabilitado, pero decide guardar esa información. Incluso cuando hace unos días realiza la presentación de la planilla, el OPLE ya le había notificado días antes; pero continuó en un acto de engaño que tristemente no beneficia a la ciudadanía”.

Aseguró que no lo sabían, y de haberse enterado en tiempo y forma “no estaríamos en esta situación, pero no hay mal que por bien no venga“.

Lara quedó formalmente acreditado

Respecto a su nuevo candidato Lara Hernández, el dirigente estatal del MC afirmó que ha quedado formalmente acreditado y registrado ante el OPLE como candidato de Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, admitió que varios candidatos de Movimiento Ciudadano han recibido amenazas; y citó los casos de Medellín, la de Chinameca a quien rafaguearon su casa; Tatatila, en donde el candidato denunció ante la Fiscalía General del estado un posible atentado de secuestro, entre otros.

Ante ello pidió a los gobiernos del estado y federal que atiendan la seguridad para todos los veracruzanos, no solo para los que participan del proceso, sino para los que salen todos los días y quieren seguridad para su patrimonio, así como certeza de que van a regresar a sus casas con sus familias.

Expuso que los casos ya fueron hechos del conocimiento del OPLE y en otros los candidatos han solicitado protección.

