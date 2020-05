Matrimonio igualitario en Veracruz fue relegado

Matrimonio igualitario en Veracruz de la reforma al Código Civil del Estado, propuesta por la legisladora Mónica Robles Barajas, fue relegado.

Los legisladores se respaldaron con el argumento de que no existen condiciones políticas ni sociales para llevar a cabo una modificación profunda a la conceptualización del matrimonio.

El matrimonio igualitario fue propuesto dentro de un paquete de reformas al Código Civil que presentaron ocho diputados y diputadas de Morena, en el que se incluyen otros temas como el divorcio sin expresión de casusa y el concubinato, que sí fueron aprobados en la sesión de este jueves.

A raíz de la propuesta de estas reformas los diputados morenistas, encabezados por Robles Barajas, llevaron a cabo foros regionales “Por la igualdad y la no discriminación” durante diciembre de 2019 y enero de 2020 en diferentes ciudades del estado.

Matrimonio igualitario en Veracruz es rechazado

Los encuentros terminaron en confrontaciones entre miembros de la comunidad LGBT veracruzana y grupos religiosos, principalmente católicos, lo que motivó a la legisladora morenista a retirar hace unos días la figura del matrimonio igualitario de las iniciativas de reforma.

El Congreso Local confirmó el hecho mediante un dictamen que dicta lo siguiente:

“En razón de las circunstancias anteriores, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente, para zanjar esta discusión y no abonar en mayores confrontaciones, que el Artículo 75 de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas que aquí se dictamina no sea considerado en el presente estudio, si no es redactado en los términos estrictos que la Suprema Corte ha recomendado”.

DIPUTADOS CAYERON EN LA TRAMPA, AFIRMA ACTIVISTA

Para la integrante de la Red Nacional de Crímenes de Odio, Yazz Bustamante, los diputados locales cayeron en una “trampa”, pues, aunque desecharon el tema del matrimonio igualitario aprobaron el concubinato.

El término se ocupa para describir la unión “de hecho” de dos personas, sin especificar género o sexo y brinda a las concubinas o concubinos la oportunidad de recibir todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio, con o sin hijas e hijos concebidos.

“Con ello dan un andamiaje jurídico para que se pueda llevar a una acción de inconstitucionalidad más rápida y precisa, porque no puedes por un lado reconocer que el concubinato es entre dos personas, pero en el artículo 75 digas que sólo es entre un hombre y una mujer (el matrimonio), eso se llama una controversia de inconstitucionalidad”, comentó.

La activista consideró que lo hecho por la diputada Mónica Robles al retirar la figura del matrimonio en días pasados de las reformas al Código Civil del estado fue una estrategia jurídica, en la cual cayeron los legisladores.

