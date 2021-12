Más del 50% de colonias de Alvarado se quedan sin agua

Alvarado, Ver.- Poco menos del 50 por ciento de las colonias de la cabecera municipal de Alvarado se quedaron sin agua desde hace días, esto a causa del colapso del Pozo 5, ubicado en la calle Joaquín Martínez, donde quedó atrapada una bomba y tubería; la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) delegación Alvarado les informó a los ciudadanos que la reparación al cien por ciento tardaría de 3 a 5 meses.

Ante esta situación, una comitiva de vecinos se manifestó la mañana de este martes 7 de diciembre en las oficinas de CAEV Alvarado.

Se quedaron sin agua a causa del colapso del Pozo 5

Si bien el personal de CAEV declaró que una de las situaciones que afectan al municipio es el adeudo de agua de casi el 60 por ciento de la población, los ciudadanos de colonias populares señalaron que es increíble que, en la Riviera Veracruzana, la zona de mayor plusvalía no solo del municipio, sino del Estado de Veracruz, también existen adeudos, pero ellos nunca se quedan sin agua, mientras que el resto de los alvaradeños sufren cada que colapsa un pozo, algo que apuntaron es recurrente.

Uno de los afectados explicó a detalle el problema de agua en Alvarado, donde la infraestructura es añeja y ya está obsoleta. El ciudadano relató que, a la llegada de Octavio Ruiz Barroso a la alcaldía, se tuvo que regresar la administración del agua al estado, pues de forma municipal era insostenible debido al cúmulo de deudas y la poca infraestructura, desde esa fecha, la CAEV sólo sobrelleva el trabajo, pero no invierte, apuntó.

Relató que, en aquella administración, se destinó una comisión integrada por Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Secretaría de Infraestructura del Municipio para gestionar recursos ante la Conagua y poder modernizar el sistema de alcantarillado y agua potable de Alvarado.

“Nos llevamos la sorpresa que, desde la administración de Bogar Ruiz Rosas (primera), se dejaron de pagar los derechos de uso de agua a la Comisión Nacional de Agua. A la fecha del 2014 se le debía a Conagua cerca de 2 millones 800 mil pesos, al día de hoy no sabemos cuándo es, pero no se ha pagado, ese es el principal motivo por el cual Alvarado no puede proceder o acceder a los recursos que Conagua otorga, para modernización, construcción y eficientización del sistema hídrico del drenaje de Alvarado, ese es el motivo por el cual Alvarado está vetado, no se puede hacer ninguna gestión”, subrayó.

Un elemento de CAEV Alvarado quien recibió a los quejosos, dijo durante la manifestación que llegarían una pipa de Conagua procedente de Coatzacoalcos, y otra de la Secretaría de Protección Civil, para poder apoyar en la repartición de agua y así dar solución temporal al problema; aunque aclaró que la obra tardaría casi 5 meses en quedar reparada.

Más del 50% de colonias de Alvarado se quedan sin agua

“Se puede construir un pozo y pedir el cambio de coordenadas, del pozo 5 de Joaquín Martínez al nuevo que se hizo, pero bajo la validación de Conagua, pero al tener esos adeudos de no pago de derechos del consumo de agua desde el 2008, Conagua tiene vetado a Alvarado. Entonces ningún permiso se le puede otorgar a Alvarado”, remató uno de los ciudadanos afectados. Información de Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.