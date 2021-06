Marinos mercantes siguen varados en todo el mundo por coronavirus

-El sistema de “cambio de tripulación” ha colapsado internacionalmente por la pandemia de coronavirus.

– Cientos de miles de marineros siguen sin poder abandonar sus barcos y sin regresar a casa; por ello urge que este sector sea vacunado contra el covid-19

Por ser una actividad esencial, el transporte marítimo no ha parado pese a la pandemia del covid-19, pero existen tripulaciones de marinos mercantes que están varadas en todo el mundo, porque no se puede realizar el cambio de tripulación, al no estar vacunados contra el coronavirus, dijo Emiliano Antonio Novelo Alpuche, presidente del Centro Veracruzano de Bienestar para la Gente de Mar A.C.

El entrevistado aseguró que se trata de marineros que tienen hasta un año y medio, que no han podido desembarcar y mucho menos ver a sus familias.

“Tenemos conocimiento que ha habido tripulaciones que no han desembarcado, ni ido de vacaciones a sus casas hasta año y medio, sin poder desembarcar porque las empresas están esperando las vacunas; por eso no hay desembarco en los puertos”, comentó.

Marinos mercantes siguen varados por coronavirus en todo el mundo// Fotografía: Manuel Pérez

Por ello, la Organización Marítima Internacional, está gestionando que este sector sea vacunado contra el covid-19, por ser una actividad esencial.

Te puede interesar:

“Muchos no han desembarcado, no han ido a sus casas. Ahorita la Organización Marítima Internacional está poniendo mucho la atención en esto porque como es de su conocimiento; muchos de los marinos mercantes no se han podido vacunar de covid-19, y estamos esperando que se resuelva porque es una tripulación en cada barco a nivel mundial que está en puerto, no pueden desembarcar, no pueden ir a sus casas y estamos muy preocupados”, comentó.

Se trata de embarcaciones que tienen rutas a nivel mundial como Europa y Asia; con todo tipo de cargas, como granel, fluidos, carros y contenedores.

Explicó que en la actualidad, las leyes protegen mucho a los marineros, así como la Organización Marítima Internacional y la Federación Internacional de Trabajo, han puesto mucho énfasis en que ya no se abandone a las tripulaciones, cuando anteriormente era una costumbre.

La mayoría de los trabajadores marítimos están laborando sin haber sido vacunados.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.