María lleva meses postrada en una cama; sus padres piden ayuda

Frumencio Hernández Jiménez y su esposa piden el apoyo económico de la ciudadanía para poder operar de urgencia a su hija María de los Ángeles Hernández Guevara, una joven de 27 años, que está postrada en su cama tras sufrir un traumatismo cerebral, durante un accidente en moto el pasado 29 de diciembre de 2020, en Saltillo, localidad de La Antigua.

Ponen a consideración de la gente la cuenta bancaria de los padres para recibir los apoyos. (FOTO: Franco Cardel)

Los hechos ocurrieron cuando María de los Ángeles viajaba en moto para ir a recoger a su papá a su trabajo, ubicado en el Rastro de Vargas, cuando se le atravesó un perro y al intentar esquivarlo se impactó contra otra moto y salió volando varios metros, quedando inconsciente.

Refiere que la ambulancia tardó dos horas en llegar al lugar del accidente, mientras su hija permanecía inconsciente.

La joven necesita una operación urgente

Posteriormente, María de los Ángeles fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Cardel donde la internaron y le diagnosticaron traumatismo severo y contusión hemorrágica.

Posteriormente fue trasladada al IMSS de Veracruz, donde le colocaron un ventilador que provocó que su cabeza y cuerpo se “inflaran como un globo”.

Acusan presunta negligencia médica en el IMSS

“Le dejaron ir el ventiladorcito para dentro y pues se me inflamó bastante de la cabeza y me dijeron prácticamente que era un infarto, llegó una doctora nueva y me pidió la autorización de operarla y meterle un catéter de tubo y ella se recuperó, pero su cara le quedó arrugadita, porque ella se inflamó como un globo y ellos prácticamente se lavaron las manos y dijeron que iba a ser un infarto, pero gracias a Dios y a la doctora esa que me pidió la autorización para operarla, salió adelante mi hija, al poco tiempo me la dieron de alta y que sólo necesitaba reposo”, comentó.

“Los que vean esto, que me apoyen porque mi hija si lo está necesitando”

Los padres de la joven refirieron que de acuerdo al IMSS su hija sólo necesitaba reposo y le prescribieron tres medicamentos, entre ellos paracetamol, sin embargo, un médico particular le mostró que presenta una inflamación del cerebro, mientras el cráneo lo tiene sumido, donde tiene mucha sangre acumulada, por ello se debe de absorber esa sangre para que se logre una recuperación del 70 al 80 por ciento.

“Los que vean esto, que me apoyen porque mi hija si lo está necesitando, la tengo aquí, me la dieron inconsciente, nada más me dieron paracetamol, medicamento para un estreñimiento que tiene y trece inyecciones para infección, eso es lo único que me dieron en el Seguro Social”, comentó.

María lleva meses postrada en una cama; sus padres piden ayuda

Sin embargo, esta operación urgente tiene un costo de 80 mil pesos, por lo que sus padres solicitan el apoyo de la ciudadanía, debido a que son una familia que no cuenta con estos recursos económicos.

Cabe mencionar que el señor Frumencio, perdió su trabajo durante la pandemia y han logrado subsistir con el apoyo de los vecinos.

Las personas que deseen donar pueden hacerlo a la cuenta 4169160498313668 de BanCoppel o comunicarse al teléfono celular 2295306567.

Cabe hacer mención que María de los Ángeles ya tiene dos meses que fue dada de alta por el IMSS y sigue postrada en su cama, sin poder comunicarse con su familia, únicamente mueve su mano.

Estos padres desesperados por la salud de su hija, ya pidieron el apoyo del gobierno estatal, pero ha fluido de manera muy lenta, al igual que al ayuntamiento de La Antigua.

