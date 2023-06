Manuel Velasco impulsará un gobierno de coalición, un mando único y agenda verde

De gira por el estado de Veracruz, el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, aseguró que, de ser electo candidato a la Presidencia de la República, impulsará un gobierno de coalición, un mando único y una agenda verde.

Manuel Velasco Coello, visitó las instalaciones del periódico El Dictamen, acompañado de Javier Herrera Borunda del PVEM, ahí fue recibido por el gerente general, Alberto Villarello Ahued, con quien sostuvo una amena charla, ex gobernador de Chiapas, recordó que ya suma 80 días de promoción, convenciendo a la militancia de la coalición integrada por Morena, Partido Verde, y el Partido del Trabajo, así como a la ciudadanía en general, para ser el candidato a la Presidencia de la República.

“Cuando yo gané la gubernatura con cerca del 70 por ciento de la intención del voto, la votación más alta que ha habido en la historia de Chiapas, yo invité a trabajar en el gobierno a militantes de otros partidos políticos, del PRD, PAN, todavía no se fundaba Morena, y a ciudadanas y ciudadanos sin partido, porque yo soy un convencido de que una vez que ganas una elección, no ganas con el 100 por ciento de los votos y lo que nosotros tratamos es de integrar a quienes pensaban diferente a nosotros o que tenían una propuesta distinta a nosotros, para generar un gobierno de coalición y entender que la lucha no era entre chiapanecos, ni entre hermanos, y es lo mismo que estamos planteando a nivel nacional, nosotros estamos convencidos de los gobiernos de coalición abiertamente, soy el único de los aspirantes que está planteando que se puede llevar a cabo un gobierno de coalición y un gobierno de unidad nacional”, comentó.

Manuel Velasco, aseguró que la seguridad es su prioridad, pues se dijo convencido que un país seguro, tiene desarrollo, inversión y turismo.

“Por eso yo estoy planteando el mando único, cuando fui gobernador de Chiapas, en un acuerdo con los presidentes municipales, generamos el mando único, que nos dio una mayor coordinación y un mayor control y es lo que nosotros estamos planteando a nivel nacional, reconocemos el trabajo de las fuerzas armadas, el ejército mexicano, son instituciones de todos los mexicanos que debemos de cuidar y sentirnos agradecidos con el trabajo que ellos realizan, no solo en materia de seguridad, sino en temas humanitarios, cuando hay un desastre natural, los primeros que llegan a auxiliar a la población a través del Plan DN-III, es el ejército mexicano y lo que nosotros estamos planteando es un mando único”, comentó.

De ganar el proceso de la encuesta y posteriormente la elección presidencial, se plantea un mando único con 32 corporaciones policiacas fortalecidas y con un mayor presupuesto, capacitación, equipamiento, y que se coordine de manera adecuada con las fuerzas armadas, es decir, la Secretaría de Marina y Ejército Mexicano.

Estas 32 corporaciones policiacas en el país, serán coordinadas con el Ejército Mexicano y con la Guardia Nacional.

“Es lo que a nosotros nos dio resultado, y no lo digo yo, ustedes lo pueden verificar con la Encuesta Nacional de Victimización que publica el INEGI, en los seis años que estuve al frente de la gubernatura de Chiapas, que se mantuvo como uno de los tres estados más seguros de la República Mexicana, entonces nosotros estamos planteando lo que nosotros también en base a nuestra experiencia de gobierno, nos dio resultados”, comentó.

Manuel Velasco, aseguró que otras de sus prioridades, es el apoyo al campo, principalmente a los productores de café, para que puedan renovar su plan de acciones y que exista un apoyo directo a los productores clon maíz sustentable, fertilizantes, para que puedan tener mejores cosechas, así como el apoyo en la comercialización de sus productos, porque muchas veces los intermediarios o los coyotes, ganan más que los productores.

Citó como ejemplo la marca Chiapas, donde se apoyaba a los productores a comercializar sus productos, por ello es necesario la existencia de una marca que impulse la nación.

En materia del medio ambiente, aseguró que Veracruz es un estadio ambientalista con una gran biodiversidad, pero desgraciadamente se han venido perdiendo gran parte de las reservas naturales de la entidad veracruzana, por diferentes motivos, como la tala ilegal de árboles, incendios forestales, entre otras.

Por ello, urge que, en el estado de Veracruz, que se asignen recursos para la conservación, es decir, que se invierta en campañas de reforestación de las áreas naturales que se han perdido.

Manuel Velasco, aseguró que seguirá apoyando la agenda de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se incluyen los programas del bienestar y de desarrollo social, pero serán mejorados.

“Vamos a continuar con la agenda del presidente López Obrador, ese es la base, pero estamos planteando al siguiente nivel de desarrollo, yo cuando estuve de gobernador impulsé premiar a los buenos estudiantes, titulación gratuita para todos los buenos estudiantes que saquen arriba de 8.5 de promedio de calificación, apoyo a las madres solteras de manera mensual”, comentó.

Además, el apoyo a las madres solteras, entre otros sectores vulnerables.

Manuel Velasco, ha visitado el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, y Veracruz, este viernes visitará Zacatecas.

Se congratuló de visitar la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde sostuvo varias reuniones con la militancia veracruzana, donde se definió como “gente del sureste, que ama el sureste y que quiere a Veracruz y que para mí sería, de la mayor prioridad, poder impulsar el desarrollo de Veracruz, concluyó.

