Manuel Huerta desmiente que estén vacunando contra el Covid-19 a menores en los hospitales

El delegado Manuel Huerta aclaró que no se están vacunando contra el covid-19 a los menores en los hospitales de Veracruz

Luego de que desde este miércoles 27 de octubre están vacunando a la generación de 12 a 17 años con co-morbilidades en 13 hospitales de la entidad; el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió a las familias a que no se dejen sorprender por anuncios en internet en torno a que están vacunando a menores de edad en los hospitales.

Ya que aclaró, son convocatorias cerradas y destinadas a personas con problemas de salud específicos, avalados por constancias médicas.

“Están informando en redes algunos aquí en el puerto de Veracruz, es muy curioso, que vayan a los hospitales, que están vacunando a niños de 12 a 17, que no piden requisitos. Aquí en un hospital se dio el hecho y a nosotros nos apena porque a la gente le tenemos que decir que no vamos a poderlos vacunar si no vienen con un aval de un especialista”, dijo en entrevista.

En este sentido, exhortó a la población a acercarse a un médico del sector salud para que los oriente o visitar la página de http://vacunacovid.gob.mx/ para obtener los requerimientos y llevar a sus hijas e hijos de esta generación sólo si cuentan con las condiciones de salud indicadas por un parte médico.

Así también, aseveró que el caso de la niñez amparada para ser vacunada es un tema que está resolviendo las autoridades sanitarias.

“Que acudan al sector salud y este está obligado a revisar el caso y a proceder conforme a valoración médica”.

En este tenor, destacó que en este proceso de vacunación para la generación con co-morbilidades se avanzó en un 45%, es decir, inocularon a mil 847 personas de este grupo etario y se estima que este jueves avancen con los 2 mil 595 faltantes.

Manuel Huerta reveló que este viernes en “La Mañanera” el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el reporte general del Plan Nacional de Vacunación.

Por lo que, en el caso de Veracruz, logró alcanzar los niveles marcados y agregó que el día 3 y 4 de noviembre continuará la aplicación de la vacuna en ciudades como Banderilla y Catemaco con Sinovac en segundas dosis.

Por su parte, señaló que este jueves 28 de octubre dio inicio la jornada de vacunación de segundas dosis para la generación de 18 a 29 años del biológico Pfizer en Boca del Río y que culminará el próximo sábado 30 de este mes.

Además de las personas rezagadas que de manera voluntaria quieran inmunizarse en esta ocasión de los diversos municipios con el antígeno CanSino.

El funcionario informó que en cinco municipios del estado se abrirá la vacunación con AstraZeneca para personas rezagadas sólo los días 29 y 30 de octubre, que son: Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla.

“Ahí vamos a estar 29 y 30 rezago de rezagos abiertos a todos los municipios de la región con vacuna AstraZeneca”, afirmó en responsable de los programas de Bienestar.

Expuso que quedan cerca de 30 ciudades de aplicarles la segunda dosis de AstraZeneca y que no se pudieron inocular antes, ya que requería cumplirse un tiempo de dos meses para poder aplicar la siguiente vacuna, por lo que se estima culminar en noviembre.

El delegado indicó que en próximas fechas se dará a conocer el nuevo operativo para personas rezagadas en zonas más apartadas.

Por ejemplo, el municipio de Soledad Atzompa, en donde se inmunizó el 50% de la población y se estima que sea también en noviembre.

Finalmente, Huerta Ladrón de Guevara adelantó que a partir del 8 de noviembre se hará un operativo de pago de adultos mayores en más de mil 100 sedes y, ese mismo día, se pagarán becas de nivel secundaria.

