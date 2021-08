Maestros, preocupados por debate sobre efectividad de la vacuna CanSino

Maestros de distintos niveles de educación en Veracruz que fueron inmunizados contra el coronavirus con la vacuna CanSino expresaron su preocupación ante el anuncio del laboratorio chino sobre la necesidad de reforzar con una segunda dosis después de seis meses de su aplicación, ya que este biológico fue diseñado originalmente para una sola aplicación.

Para el maestro de la Universidad Veracruzana Jorge León, integrante de la comunidad magisterial que fue vacunada con Cansino en abril pasado, el anuncio del laboratorio y la respuesta del gobernador que pone en duda la recomendación, con el argumento de que “el laboratorio estaría buscando vender más vacunas que cuestan mucho”, crean cierta incertidumbre en torno a la protección que aparentemente les dio la vacuna, especialmente ahora que se está promoviendo el regreso a clases presenciales.

Desde su perspectiva, el catedrático comentó que antes de estos anuncios no tenían duda de la protección inmunológica que les dio la única dosis de CanSino, sobre todo cuando tampoco se hablaba de regresar a las aulas.

Se debe dar certidumbre a todos los que se aplicaron la vacuna CanSino

Sin embargo, ante la recomendación del laboratorio asiático de reforzar con una segunda aplicación después de seis meses, esperarían que el gobierno federal, no el estatal, disponga de una segunda dosis, más ahora que se está ante un inminente retorno a los salones.

Consideró que se debe dar certidumbre a todos los que se aplicaron la vacuna CanSino, no solo en el estado de Veracruz, sino en todo el país, pues de lo contrario se pueden crear daños a la salud mental de las personas que ya no tienen la certeza de si una sola dosis de este biológico fue suficiente o no.

Por su parte la maestra Iliana Fernández, del gremio de secundaria, coincidió en que el anuncio de Cansino viene a crear incertidumbre en el sector magisterial al que se le aplicó de manera masiva este biológico de una sola dosis.

“Ya de por sí desde que se aplicó esta vacuna china había ciertas dudas entre muchos maestros acerca de su efectividad; con la recomendación del laboratorio de una segunda dosis se refuerzan las dudas”, comentó.

Ante ello, la mentora de educación básica consideró que el gobierno federal deberá ir tomando en cuenta esa recomendación, principalmente hoy que se está hablando de reanudar cátedra frente a grupos en los planteles escolares.

“Yo no me sentiría tan segura en regresar a clases ahora que CanSino recomienda un refuerzo”, matizó.

A su vez, la profesora Claudia Vázquez, señaló que desde la aplicación de la CanSino se dudaba de su efectividad contra el Covid-19 porque no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud.

Maestros, preocupados por debate sobre efectividad de la vacuna CanSino

En su caso, reveló que dos meses después se realizó prueba de anticuerpos, pero salieron muy bajos con apenas rangos de 241, cuando quienes se han vacunado con Pfizer o Astra Zeneca han resultado con rangos de hasta 1000 o 1 mil 800 de anticuerpos.

“Con el anuncio de una segunda dosis de Cansino, si sería conveniente que nos la aplicaran para tener certeza en la protección”, planteó.

