Maestras de nueve comunidades de diferentes CAIC (Centro Asistencial Infantil Comunitario) del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pertenecientes al municipio de Medellín de Bravo se manifestaron públicamente este miércoles para denunciar que, desde el pasado mes de octubre de este año, han dejado de percibir sus compensaciones económicas mensuales proporcionadas por el ayuntamiento de esa ciudad.

Las cuales se destinan para la adquisición de materiales escolares para infancias del nivel preescolar a las que atienden.

Al respecto, la maestra del CAIC, ubicado en la comunidad El Tejar, de Medellín de Bravo, Carolina Chávez Cuautle, reveló que ellas no reciben un salario por su desempeño como profesoras.

Pues se mantienen de otro empleo y es por ello que exigen el pago de las compensaciones, ya que con ello se ayudan para dar sus clases y apoyar a la niñez a su cargo.

Añadió que, por este motivo se ven afectados al momento, 80 infantes de nueve comunidades y nueve maestras.

“Tenemos el problema de que el alcalde Hipólito Deschamps no nos ha pagado nuestras compensaciones que son de mil pesos mensuales. Tenemos octubre – noviembre que no nos ha pagado. Con esas compensaciones que tenemos, compramos materiales, tintas para los niños que son de escasos recursos (..)”.

Maestras del CAIC en Medellín exigen el pago de sueldos

“Es una compensación porque no nos dan un sueldo, es una compensación de mil pesos mes con mes (..) Nosotros tenemos dos trabajos, no nada más vivimos de dar las clases (..) Es amor a la camiseta para los niños. Nunca hemos tenido sueldo”.

“Yo tengo 23 años trabajando para el DIF, nunca nos han dado un sueldo, siempre es una compensación y es la primera administración que no nos paga compensación”, acusó la docente.

Asimismo, señaló que, entre las comunidades que viven esta situación se encuentran: La Esperanza, Rincón de Pérez, Celaya, Juan de Alfaro, Lucero, El Tejar, sólo por mencionar.

Lamentó que el presidente municipal de esta ciudad haya dejado de apoyarlas, pues asegura que están en la nómina municipal y no del DIF y ese recurso sirve para adquirir insumos que les permiten trabajar con la niñez que acude a esos centros.

La educadora comentó que cuando solicitan papelería u otros materiales al municipio, les argumentan que no hay presupuesto, por lo que esa compensación les sirve para comprar el material que requieren.

“Tomamos dinero de ahí para comprar hojas, acuarelas, plumones, lo que los niños van necesitando de nuestro centro escolar” dijo la entrevistada.

La afectada explicó que, no es la primera vez que sucede esta situación, pues la anterior fue al inicio de la actual administración, en donde les quedaron a deber el primer mes.

Por lo que ya se han acercado con el responsable del área de Recursos Humanos y otras autoridades y no les saben explicar si les pagarán o no y la responsable de los CAIC les informó que al momento no hay presupuesto.

Acompañada de la profesora Adelaida Pacheco Morán, mencionó que, aunque están trabajando a distancia requieren ese recurso para sacar copias y dijo desconocer si esta situación se trate de un tema político.

Problema de la basura

En otros temas, la maestra mencionó que habitantes de Medellín de Bravo se encuentran en el abandono y ejemplo de ello es el problema de la basura, el cual se ha venido recrudeciendo desde hace seis meses, lo cual está ocasionando criadero de fauna nociva.

