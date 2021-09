Maestra enferma de Covid-19 acusa negligencia por parte del ISSSTE

Tras haber sido diagnosticada con Covid-19, la maestra de la Escuela Primaria “Úrsulo Galván” en la colonia Vergara Tarimoya de la ciudad de Veracruz, Mónica Solís Ibáñez, denunció negligencia médica y malos tratos de parte de personal y de la misma la dirección del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de este puerto.

La afectada narró que el pasado 27 de agosto acudió a la sede hospitalaria ubicada en El Coyol, en donde fue detectada con síntomas de coronavirus y ahí mismo la enviaron con el epidemiólogo y, este a su vez, la canalizó al nosocomio de la avenida Díaz Mirón en donde le dieron una primera incapacidad por 10 días, junto con medicamento para tratar su enfermedad.

Aclaró que ella no cuenta con familia en esta ciudad que pueda auxiliarla, su exesposo es diabético y tiene una niña de 10 años, por lo que algunas compañeras docentes la han auxiliado en la realización de algún trámite en el momento que pueden hacerlo, por ello, este lunes otra maestra le hizo el favor de ir a recoger sus resultados en donde reconfirman que salió positiva al virus del SARS-COV-2 y al solicitar su compañera la nueva incapacidad, no se la dieron, pues le explicaron que había error en una fecha de una hoja que debieron haberle entregado desde que estuvo en urgencias y que por ello no se la podían dar, por lo que, su compañera docente regresó este martes a ver si la conseguía, pues a la maestra Mónica ya se le terminó la primera incapacidad, sin embargo, este martes tampoco se la dieron, ya que la doctora en turno le indicó a su compañera que la maestra Mónica debería acudir nuevamente al área de urgencias del hospital a que la valoren.

“Mi incapacidad fue por 10 días. Me dijeron que fuera en las siguientes semanas, a partir del miércoles a recoger el resultado de la prueba y dependiendo de ello me iban a extender la incapacidad y salí positiva (…) Mi compañera fue y no se la dieron (incapacidad) porque estaba mal una fecha.

“Para empezar, me pedían una hoja que debieron haberme dado en urgencias cuando me hicieron el examen de Covid y no me lo dieron. Le dijeron a mi compañera que fuera a urgencias, que hablara con algunas personas, total ya no le pudieron dar la incapacidad porque las incapacidades las dan únicamente de 7:00 a 10:00 de la mañana, entonces, mi compañera regresa hoy martes y se dan cuenta que la hoja que decían ellos (..) Mi incapacidad ya venció y yo necesito estar amparada legalmente, no puedo presentarme a trabajar porque soy un foco de contagio para mis niños, para mis compañeros y para los padres de familia”.

Por esta razón, la maestra Mónica explicó que, pese a tener Covid, se tuvo que presentar al área de urgencias este martes 7 de septiembre para hacer su trámite ella misma, por lo que acudió a hablar con el director del nosocomio, quien la trató de “irresponsable” y la corrió, pese a que ella le explicó los motivos por los que había asistido al hospital.

“Me trató de irresponsable, me dijo que me fuera de ahí, que eso él no lo podía arreglar, que hablara con el doctor de urgencias y que por favor me retirara”.

Estando en el área de urgencias, los médicos fueron más amables y finalmente le dieron el documento para que pasara al área de incapacidades, la cual, le indicó también que el horario para hacerlo ya había terminado por lo que tendrá que acudir nuevamente este miércoles para llevarlo a cabo.

Su directora en la escuela le brindó su respaldo y le ha sugerido que no se arriesgue; sin embargo, sí necesitan este documento para avalar su inasistencia, por lo cual, la docente afectada hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García, al secretario de Salud, Roberto Ramor Alor; al titular de la SEV, Zenyazen Escobar y a los directivos del ISSSTE a que terminen con tanta burocracia y se trate dignamente al magisterio, pues no es posible que, por un lado, pidan que se cuiden y que regresen a clases presenciales con compromiso y responsablemente cuando a ellos los maltratan.

Incluso, la maestra Mónica reveló que fue precisamente en estas labores de limpieza del plantel educativo, previo al retorno escolar presencial donde da clases donde se contagió y pese a ello, ha tratado de conducirse de la mejor manera, por lo que pidió respeto y solución a su problemática, pues asegura que no es la única que se ha contagiado y recibido esos tratos.

