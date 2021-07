Madres niños con cáncer denunciarán a titulares del HRAEV, SESVER e INSABI

-Anuncian reunión el próximo miércoles 7 de julio con INSABI en la ciudad de México

Tras seis días de protesta debido la problemática de escasez de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de esta ciudad, madres de niñas y niños con cáncer anunciaron que este lunes interpondrán denuncias ante las instancias correspondientes en contra del director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV), Avelino Guardado Sánchez; del secretario de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor; así como del director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Salazar, informó la señora Cora de Jesús Rodríguez, madre de un niño con leucemia linfoblástica aguda.

En el marco de la marcha en la que participan cerca de 40 madres y padres de familia de ciudades como Alvarado, Córdoba, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, entre otros lugares que acuden a este nosocomio a atención, la entrevistada explicó que ya denunciaron estos hechos ante la delegación Veracruz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y este organismo hizo las recomendaciones correspondientes a SESVER para que cumplieran con el abasto de medicina oncológica y la atención a las infancias en comento, sin embargo, tampoco se ha cumplido, por lo que también recurrirán a instancias internacionales.

Madres niños con cáncer denunciarán este lunes a titulares del HRAEV, SESVER e INSABI

Te puede interesar:

“No han respetado las recomendaciones que hizo Derechos Humanos, por lo tanto, hoy (lunes 5 de julio) decidimos levantar una denuncia. (…) Ya tenemos el papeleo, ya nada más terminando la marcha y los bloqueos que vamos a hacer. Vamos a ir por grupos de padres de familia a levantar esta denuncia. (…) Esta denuncia va primero con nuestro director que no nos da una solución, que es la primera instancia aquí en Veracruz, en el Hospital de Alta Especialidad, el doctor Avelino Guardado; posteriormente, nos iríamos con Roberto Ramos Alor que desgraciadamente ya tenemos tres años con este problema y no hace nada, no da respuesta. Lamentablemente vino el sábado y no tuvo la dignidad de darnos la cara para resolver el problema y, posteriormente, vamos a dirigirnos con las autoridades del INSABI que en este caso es en México porque ya estamos cansados de lo que está pasando”.

Madres de niños con cáncer denunciarán a titulares del HRAEV, SESVER e INSABI

Mencionó que el pasado miércoles 30 de junio, día la marcha pacífica que realizaron, autoridades del HRAEV se les acercaron con nuevos argumentos; pero sólo confirmaron el desabasto y no les resolvieron nada.

Agregó que los fármacos debieron haber llegado el sábado de hace 15 días, de acuerdo a lo informado por las autoridades de salud; sin embargo, a la fecha persiste la insuficiencia de los mismos.

“Entonces, les pedimos las hojas en donde se había recibido dicho medicamento, yo creo que no tenían ni notificado eso ellos, no nos sabían responder. Lo único que queríamos como respuesta era un sí o un no y, terminó nuestro director Avelino Guardado, respondiendo que no había nada (…) No se comprometieron a nada (…) No traía más que promesas de palabra y de eso el niño no se sana. Necesitamos la medicina”, dijo la angustiada madre.

En este tenor, reveló que ya tienen cuatro meses con la escasez de quimioterapias y las asociaciones AMANC y Nariz Roja son quienes les han apoyado para que sus hijas e hijos continúen sus tratamientos.

Madres niños con cáncer denunciarán este lunes a titulares del HRAEV, SESVER e INSABI

Por su parte, la señora Cora de Jesús Rodríguez reveló que el próximo miércoles 7 de julio están citados en la Mesa de Diálogo con el director del INSABI, Juan Ferrer en la sede de la Secretaría de Salud en México y, pese a ello, la denuncia contra el INSABI se mantendrá.

Finalmente, lamentó que por esta situación se vean afectados cerca de 80 infantes en edades de tres meses hasta 17 años en el puerto de Veracruz y alrededor de 200 en el CECAN en la capital del estado y mientras tanto, las protestas y cierres de calles continuarán.

Este lunes, la marcha parte de la avenida 20 de noviembre en donde se encuentra el Hospital Infantil de Veracruz hacia el recinto portuario de la ciudad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.