Madres veracruzanas de menores con cáncer anunciaron este lunes que se unirán a la protesta nacional “#HazParo No hay medicamentos con la salud no se juega!”, convocada en todo el país por diversos Organismos No Gubernamentales (ONG), madres y padres de familia.

Así como integrantes de la sociedad civil, en reclamo a la nula respuesta del gobierno federal para atender el problema de abasto de medicinas oncológicas que coadyuvan en el tratamiento de sus hijas e hijos en los diversos hospitales del país.

Se realizará el 30 de junio

En este sentido, invitaron a la población a sumarse a la convocatoria para protestar este miércoles 30 de junio que, para la ciudad de Veracruz, la movilización iniciará desde las 8:00 de la mañana en las instalaciones del Palacio Municipal de Veracruz, a la altura de la avenida Zaragoza para caminar hasta el Hospital Pediátrico y hacer un plantón que durará todo el día.

En esta protesta también participará la asociación Nariz Roja y otras agrupaciones, la cual, se ha distinguido por evidenciar la constante carencia de fármacos oncológicos en el estado de Veracruz; así también, ha realizado colectas para ayudar a que las y los pequeños continúen con sus tratamientos.

Te puede interesar:

Al respecto, la señora Yunueth Yazmín Segovia García, mamá de un menor con Linfoma de Hodgkin, lamentó que esta carencia esté poniendo en riesgo la vida de las y los pequeños pacientes que asisten en la Torre Pediátrica de Veracruz.

Los cuales requieren de la continuidad de sus tratamientos para vivir y que, pese las promesas del estado a través de la Secretaría de Salud de comprar las medicinas, la problemática persiste e incluso, por momentos empeora, arriesgando la salud de los más de 70 infantes que atienden.

Madres de Veracruz se unen a la protesta por falta de medicamentos para niños con cáncer

En este tenor, expuso que, aunque hay muchas asociaciones que están apoyando con algunos medicamentos, la obligación es del gobierno.

“La chamba es la de Secretaría de Salud del gobierno de Veracruz, necesitamos los medicamentos porque está de por medio la vida de entre 70 a 80 niños que están con su tratamiento de quimios, por eso queremos que alcen la voz en cada estado y zona donde se presenta la falta de medicamentos para que vean que somos muchos”.

Finalmente, reiteró el llamado al público a sensibilizarse con esta causa y sumar fuerzas a favor de la niñez con cáncer en este país.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.