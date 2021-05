La mañana del miércoles, madres de menores que padecen cáncer volvieron a manifestarse en las afueras de la Torre Pediátrica, de la avenida 20 de noviembre en la ciudad de Veracruz. Lo anterior, para denunciar que continúa el desabasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos; lo cual está afectando a poco más de 80 infantes en edades desde meses de nacidos hasta adolescentes.

En el sitio, las mamás mostraron su preocupación, pues los fármacos contribuyen al bienestar de sus niñas y niños y son inaccesibles a los bolsillos de las familias; ya que los costos varían entre los 2 mil 500 y 3 mil pesos en el mercado. Por lo que hicieron un llamado al director del Hospital Regional de Veracruz para que las atienda; pues aseguran haberse acercado y no les da la cara.

En el sitio, la madre de un menor con leucemia linfoblástica, Juana de Jesús Rodríguez, reveló que desde hace cuatro meses aproximadamente están viviendo este problema; pero estima que ya estaba desde antes. Agregó que, aunque algunas asociaciones como AMANC y Naricita Roja las han apoyado a la compra de algunas medicinas; consideran que el gobierno de Veracruz y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no deben desentenderse; pues el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el abasto después de un presunto sabotaje que habría.

“El motivo de que ahorita estamos haciendo esto, más que nada es por la falta de medicamentos. Tenemos quimios, sí, pero no las tenemos completas; nos faltan medicamentos para poder concluir las quimios completas (…) Si estos medicamentos no están para concluir esta quimio, pues no sirve de nada porque el cáncer sigue avanzando (…) Veracruz no está recibiendo los medicamentos como debe de ser y no somos complot, somos padres de familia con hijos con cáncer, no somos de partidos opositores, estamos luchando porque queremos a nuestros hijos sanos”.

Agregó que entre algunas de las dosis faltantes se encuentran: Vicristina que es para las quimioterapias, amifostina, derexoxono, daunarobicina, hifosfamida, metrotexate, entre otros; lo cual contradice a las autoridades de salud y estatales que aseguran que sí hay medicamentos.

¿En donde están los medicamentos?: Madres de niños con cáncer

“Ahora, nuestra pregunta es: ¿dónde está el medicamento?, ¿dónde hay medicina? Porque nosotros hablamos a México y, al final del día, el INSABI, el coordinador de la región de toda la república mexicana que es Alejandro Calderón nos dijo que sí estaban enviando medicamentos; pero ¿dónde están? Cuitláhuac dice: Hay medicamentos ¿Dónde están?, se los están robando, ¿qué está pasando?. En otras ocasiones ya había pasado esto y no es la primera vez, queremos medicina, queremos salud, nuestros hijos tienen derecho a estar vivos”.

Añadió que su hijo ya casi culmina su tratamiento, que consiste en la aplicación de una vacuna para la quimio y, posteriormente, le dan el medicamento llamado purinethol que en conjunto eliminan las células cancerígenas; pero, al carecer de esta última droga no se concluye su tratamiento.

La entrevistada recordó que, ante esta situación, ella junto a otras madres ya interpusieron su queja ante la comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del anterior director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, Sócrates Gutiérrez; del Secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por estas omisiones que afectan el derecho a la salud de sus hijos y, aunque tienen el fallo a su favor, las autoridades no han cumplido, pese a la promesa del titular del SESVER de atenderlas en darles tratamientos completos y terapias psicológicas; por lo que ella por el momento, acudió a denunciar al actual director del HRAEV, Avelino Guardado por no recibirlas.

Finalmente, la preocupada madre aseguró que en ocasiones han tenido que recurrir al mercado negro para adquirir la medicina ante su desesperación por atender a sus hijos, pues los costos son muy elevados en una farmacia establecida.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.