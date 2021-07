Madres de menores con cáncer se reunirán en México con el titular del INSABI

-Mientras otro grupo de mamis mantienen el plantón en las afueras de la Torre Pediátrica

Un grupo de aproximadamente 12 madres de menores con cáncer partieron desde la medianoche del martes de la ciudad de Veracruz para llegar este miércoles 7 de julio a la Ciudad de México en donde participarían en la Mesa de Diálogo con el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar a fin de dar solución al conflicto de la falta de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de Veracruz y que afecta a cerca de 80 infantes que padecen la enfermedad. Así lo confirmó la señora Carmela García Ramírez, madre del niño José de 8 años con padecimiento de tumor de Wilms (cáncer de riñón), quien participa este miércoles en el plantón a las afueras de la también conocida Torre Pediátrica.

“Para hablar, para ver quién les hace caso (…) se fueron como 12 mamitas; como a las 12:00 o 12:30 de la noche se fueron (…) Ya nos cansamos de estar exigiendo la verdad. Yo no sé por qué no dan la cara, como no son sus hijos a ellos les vale. A nosotras como madres nos preocupan nuestros hijos porque no hay medicamentos en el hospital”.

En este tenor, recordó que, a ocho días del inicio de la protesta, muchas madres y padres afectados ya están cansados de esta situación, pues las movilizaciones también les generan un gasto. Los manifestantes se tienen que alimentar, trasladar, tienen desgaste físico, sobre todo, quienes tienen hijas e hijos hospitalizados; pero se mantienen en pie de lucha todavía con la esperanza de que el gobierno federal y estatal cumpla con su deber.

“Mientras nuestros niños están allá arriba en el hospital sufriendo y eso no lo entienden ellos. Le digo porque yo ya pasé por todo esto y la verdad es muy doloroso ver a tu hijo y que te digan: es que no hay medicamento; o sea, ¿qué puede hacer uno? No tienes dinero, ¿cómo lo vas a comprar?”.

“No se ponen de acuerdo ni para mentir”: madres de menores con cáncer

Pese a que su pequeño ya fue dado de alta de su padecimiento de cáncer, la señora Carmela García Ramírez, oriunda de Papantla, Veracruz, se solidarizó con estas mamás y papás que, desde hace una semana, se mantienen en las afueras del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) y del Hospital Infantil de esta ciudad en reclamo a la escasez de fármacos oncológicos.

La entrevistada señaló que, aunque los estudios que su hijo tenía que realizarse sí se hicieron; previo a ello tuvo que dar vueltas debido a las inconsistencias en el funcionamiento de los equipos y finalmente, tras reportarlo a la dirección del HRAEV, se pudo resolver.

“Sí, me uní también a esto porque batallé para que le hicieran estos estudios que le mandó a hacer la doctora. Tenía más de dos meses de que estamos de que se lo hacen, que no se lo hacen; de que si sirve la máquina y la otra me dice que no sirve; o sea, no se ponen de acuerdo hasta para mentir”, dijo la madre de José.

Madres de menores con cáncer se reúnen en México con el titular del INSABI

En este sentido, detalló que su niño tiene un año y medio de haber sido dado de alta; por lo que actualmente se mantiene en vigilancia cada dos meses en el Hospital Infantil.

“Yo lo traigo aquí cada dos meses porque lo checa la doctora para ver cómo va. Si él siente un malestar, le manda a hacer estudios porque es importante para mí porque cuando él dice ‘es que me duele mi pancita‘ yo me preocupo por qué le duele y para ello la doctora le manda a hacer los estudios. Gracias a Dios ahorita salió bien de este estudio que le hicieron”.

Finalmente, la señora Carmela hizo un llamado a las autoridades de salud y a los gobiernos de México y Veracruz a ser más sensibles a esta preocupación de estas madres y padres que luchan cada día, juntos con sus niñas y niños para salvarles la vida.

