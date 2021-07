Madres de menores con cáncer piden que se investigue la falta de medicamentos

Madres de menores con cáncer piden se investigue por qué la medicina oncológica no llega a Veracruz

Aunque el gobierno federal evidenció que los envíos de medicamentos oncológicos correspondientes al estado de Veracruz sí se están haciendo, sin embargo, a la fecha, los diversos nosocomios pertenecientes a esta red hospitalaria siguen padeciendo la escasez de los mismos.

Por este motivo, la señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera del Colectivo de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de Veracruz, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que se investigue este hecho que está afectando a cerca de 80 menores con este padecimiento, tan sólo en el Hospital Infantil de esta ciudad.

Mencionó que en la reunión que sostuvieron el pasado miércoles 7 de julio del presente año, un grupo de madres veracruzanas en la ciudad de México con autoridades del sector salud, los grandes ausentes fueron: el director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Así como, el coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Alejandro Calderón Alipi, pues sólo enviaron representantes, quienes se comprometieron a que en esta primera quincena de julio enviarán medicina.

“Lamentablemente no estuvo el director del INSABI, Juan Ferrer y Juan Calderón. La persona que nos dejaron en representación, nos hizo ver lo que están haciendo (…) En esta junto se habló de que sí se está mandando medicamento, nos dieron unos discos donde ellos nos enseñan que los envíos a diferentes estados o municipios se está haciendo”.

“Nosotros preguntamos que ¿por qué a Veracruz no llegaba? y nos dicen que sí llega, que los mandan a Xalapa y de Xalapa se tiene que destinar. No llega, no sabemos por qué; no sé por qué el secretario de salud, Roberto Ramos Alor no le da seguimiento a todo eso como debe de ser y no nos envían nuestros medicamentos”

Agregó que las mismas autoridades federales dijeron desconocer qué está pasando en Veracruz, puesto que el último envío que hicieron hacia la entidad veracruzana tiene fecha del 20 y del 25 de junio, sin embargo, a Veracruz no llegó nada.

Medicamentos detenidos en aduana

La señora Cora de Jesús Rodríguez dio a conocer que se firmó una minuta en la que autoridades se comprometen a suministrar 17 claves de medicinas oncológicas de las que carecen en el Hospital Infantil.

Además, se solicitó el suministro inmediato de vinorelbina para un paciente infantil que es candidato a trasplante de médula.

De acuerdo a la entrevistada, autoridades federales acordaron con las madres de familia afectadas que del 12 al 16 de julio llegarán claves de medicamentos oncológicos, procedentes de Corea y Argentina los cuales se encuentran detenidos en la Aduana.

“Que los libere la Aduana y todo lo que es Salubridad para que los medicamentos estén en óptimas condiciones y se le puedan suministrar a nuestros hijos (…) Se libera y empiezan a enviar”.

Por su parte, la vocera de las madres veracruzanas mencionó que se solicitó a la federación que se hiciera un censo de niñas y niños que son pacientes y toman tratamiento, ya que los envíos que hacen son insuficientes.

Pues de las 300 cajitas de fármaco de mandan, se tienen que dividir entre el CECAN de Xalapa y el resto las mandan a Veracruz en donde hay cerca de 80 menores, sin embargo, con frecuencia llegan nuevos casos y la medicina no alcanza.

Igualmente, solicitaron a las autoridades del gobierno de la república que se haga una auditoría a la dirección y administración del HRAEV, así como al Hospital Infantil.

Debido a que, las condiciones de estos nosocomios son deplorables y en estas condiciones están atendiendo a la niñez afectada por este mal, lo cual ya no es posible.

De la misma manera, indicó que, en los siguientes días, diversos grupos de mamás y papás seguirán asistiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer las denuncias correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables de estos hechos que afectan la salud de sus niñas y niños.

Finalmente, aseguró que no se retirarán del sitio hasta que las autoridades de salud de Veracruz no les demuestren que ya llegó el medicamento, de lo contrario, continuarán con más acciones en próximas fechas.

