Madres de menores con cáncer denunciarán ante el Senado la falta de medicamentos

Las madres de niñas y niños con cáncer llevaron sus denuncias del problema del desabasto de medicamentos en el Hospital Infantil de Veracruz hasta el Senado de la República en México con la finalidad de que se resuelva de una vez por todas este conflicto, dio a conocer la vocera de la colectiva de mamás y papás afectados, Cora de Jesús Rodríguez.

Asimismo, informó que las madres restantes continuarán interponiendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables por estos hechos que afectan los tratamientos de casi 80 infantes con este padecimiento.

“Claro, empezamos ahorita nuevamente a seguir llevando denuncias. Nosotras nuestra denuncia la llevamos al Senado, allá en México, para que le den seguimiento y, ahora sí, nuestras autoridades hagan algo, que no nada más lo dejen empapelado, en un archivo muerto”.

“Que haya respuesta y nos diga el doctor Avelino dónde están nuestros medicamentos, el secretario de Salud se haga responsable de su trabajo porque para eso se le está pagando y que el director del INSABI nos dé la respuesta como tal de dónde está la medicina y así consecutivamente hasta denunciamos hasta lo que fue Hugo Gatell”.

Recordó que por más de dos semanas estuvieron realizando diversas movilizaciones y un plantón a las afueras del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) y de la también llamada “Torre Pediátrica” en reclamo a la problemática de la escasez de fármacos oncológicos.

Sin embargo, el pasado 15 de julio se retiraron ante la promesa de autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) de que en 10 días llegarían las medicinas requeridas.

En este tenor, la señora Cora explicó que se mantienen a la espera y, por el momento, tomarán un receso, dando oportunidad a que la promesa se cumpla.

Así también, este domingo, llevaron a cabo un boteo para reunir fondos para el viaje que realizarán alrededor de 20 mamás de Xalapa, Perote y Veracruz a la ciudad de México a la próxima Mesa de Diálogo con autoridades del INSABI este próximo miércoles 21 de julio en donde esperan les den cuenta en torno a las medicinas.

En torno a las sugerencias del Frente Nacional de la Familia de que estas madres resuelvan este problema con autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la señora Cora de Jesús Rodríguez confirmó que ya hicieron lo propio y no trascendió.

“Ya acudimos, ya estuvimos ahí, levantamos la denuncia y ¿qué creen? Le ganamos a la Secretaría de Salud y ¿qué creen? No nos hicieron caso, se la pasaron por el arco del triunfo y no les interesó. Ganamos y no nos dieron nada. De hecho, está integrada en la denuncia. Se habla hasta de indemnizaciones que nosotros, no hemos recibido ni un peso, no hemos recibido nuestros medicamentos como deben de ser, se dieron las sugerencias, pero a nosotros no nos han dado nada”, concluyó.

