Luego de siete días de protesta, madres de familia de niñas y niños con cáncer presentaron la tarde de este martes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables del desabasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de Veracruz y que afecta a cerca de 80 menores de esas con este padecimiento.

Un grupo de señoras acudieron a la sede ubicada en la oficina ubicada en J. B. Lobos de esta ciudad para proceder legalmente y que se finquen responsabilidades a las y/o los causantes de esta negligencia en el sector salud a nivel estatal y federal, pero, sobre todo, se resuelva esta problemática.

En el sitio, la señora Cora de Jesús Rodríguez, madre de un niño con leucemia linfoblástica aguda, explicó que interpusieron la denuncia y se removieron amparos presentados por segunda ocasión para garantizar el abasto de fármacos oncológicos.

Madres de menores con cáncer denuncian ante la FGR el desabasto de medicamentos

“Por eso vengo ante las autoridades y a la fiscalía, a hacer mi denuncia. No nada más yo, somos varios padres. Vamos a venir por grupos a levantar nuestra denuncia ya que, al final del día, lo que nosotros queremos es que haya abastecimiento de medicamentos”, dijo en entrevista.

La afectada explicó que la denuncia es por cada una de las y los afectados, aunque no descartó que pudieran hacerla de manera colectiva, ya que son muchas personas las afectadas.

Igualmente, detalló que este martes se presentaron cinco mamás y los siguientes días harán lo propio otros grupos de señoras, debido a las restricciones por la pandemia.

Reunión este miércoles 7 de julio en méxico

Por su parte, la señora Cora recordó que este miércoles 7 de julio estarán participando en la Mesa de Diálogo con el director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Salazar y con el Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Alejandro Calderón Alip.

Esto en la ciudad de México para que les den una explicación del retraso pese al compromiso de que los fármacos arribarían a la entidad hace dos semanas aproximadamente.

“Que nos tiene que decir qué está pasando y por qué no ha llegado nuestro medicamento (…) Nosotros tenemos con él cada miércoles una mesa de diálogo en la cual se nos está notificando los movimientos de los medicamentos. Lamentablemente él se había comprometido a enviar el medicamento el sábado pasado, lo cual no ocurrió y ya llevamos casi 15 días y no hay abastecimiento”.

