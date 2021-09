Madres de familia apoyan el regreso a clases pese a temor de contagios

Madres de familia quienes este lunes llevaron a sus hijas e hijos a clases se mostraron de acuerdo con el regreso a clases presenciales, después de más de año y medio de confinamiento debido a la pandemia de covid-19, aunque algunas reconocieron que prevalece un poco el temor a contagios.

La señora Maribel Lagunes, madre de una niña de primer grado de secundaria, mencionó que probará esta primera semana de clases presenciales para medir las condiciones y funcionalidad de traerla de manera física, pues considera que siempre será mejor recibir explicaciones y resolver dudas de manera directa, pues en su experiencia personal, las clases en línea fueron complicadas para su hija, aunado a los riesgos de contagios.

Ya que también habrá que ver que durante las horas que su hija permanecerá en el plantel tenga todas sus clases, pues tiene conocimiento que aún no hay docentes asignados a todas las materias.

“Tuve que venir a dejarla, pero vengo con la incertidumbre por lo de covid y demás, aunque me dijeron que iba a haber protecciones y eso. El problema es que, si no lo toma presencial, lo toma virtual y virtual considero que el sexto que tuvo no fue muy de todo adecuado, pero secundaria es otra etapa para ella y más que nada vengo a que la primera semana experimente que tan seguro fue y qué tan presencial fue porque creo que en una materia no iba a haber maestro porque obviamente también hubo decesos aquí por maestros a lo que supimos”.

“Así que no sabemos si vaya a tener todas las clases porque es de 7:30 a 1:30 (..) Ella ya quería venir, pero lo que tenía era temor porque por mi casa hubo vecinitos que estuvieron muy mal, hasta internados y que por la edad no pueden vacunarse”

Asimismo, la señora Rita Patricia Triana Prieto, madre de un niño de primero de secundaria, mencionó que, pese a sus temores de contagio, sobre todo porque su hijo padece una enfermedad crónica respiratoria, lo llevó este lunes porque considera que el no asistir podría afectar de alguna manera en su escolaridad.

Además de que su hijo ya extraña asistir a la escuela, pues desde el quinto grado no tiene contacto con otros compañeros e incluso, durante el confinamiento, el aburrimiento le generaba problemas de ansiedad.

“No estaba muy decidida la verdad. Escucho comentarios de la enfermedad del covid y sí me preocupa porque mi hijo es alérgico-asmático y entonces, me pregunto: lo llevo, no lo llevo. Si no lo llevo, pues es un descontrol, porque cuando él entre no va a conocer a sus compañeros y digo: no, en el nombre del señor, que todo salga bien”.

Por su parte, la señora Blanca Martínez, madre de un niño de primer grado, consideró que ya es necesario irse adaptando a la nueva normalidad y así como se lleva a los niños a mandados o incluso a pasearlos, también se deben llevar a la escuela.

Además, opina que esto podría generar inmunidad, pues hay gente que ya se enfermó y debe salir adelante, por lo que, dijo, cuidando las medidas de salud, las personas deben volver a sus actividades poco a poco.

“Nosotros ya queríamos que regresen a clases porque de todas formas tenemos que salir a la calle. Los niños de alguna manera también tienen que salir. Nosotros hemos ido a la playa, hemos ido al cine y ¿cómo a la escuela no?, entonces, tenemos que continuar, no se puede parar esto, ya con todo y la pandemia”, concluyó.

