La señora Teresa Zapata Martínez, habitante de Las Amapolas en Veracruz, solicita el apoyo de la ciudadanía para realizar una cirugía a su hijo Aldo, de 19 años de edad, afectado por el síndrome de Lesch Nyhan, con la que pueda extraer piedras en el riñón, sin necesidad de “abrir su costado”, sino a través de un procedimiento por la vía urinaria, y cuyo costo es de 55 mil pesos.

En declaraciones a medios, explicó que el padecimiento de su hijo, con movimientos constantes e involuntarios, no es recomendable realizarle una cirugía normal con bisturí, por ello busca que le practiquen una “ureterorrenoscopia flexible con litotricia láser derecha”.

Recomendada por su médico urólogo, que significa extraer la piedra sin necesidad de abrirlo, sin, por el conducto de la vía urinaria va a traer un catéter dentro.

Teresa, dedicada a la elaboración de dulces típicos, explicó que desde el nacimiento de Aldo ha sido atendido muy bien en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, pero comenta que por ahora ahí no cuentan con los materiales necesarios.

Madre pide ayuda de la ciudadanía para cirugía de riñón para su hijo

“Está atendido en el Hospital Regional de 20 Noviembre, pero en estos momentos no cuenta con los materiales necesarios, solo le pueden realizar la operación tradicional, que para mi hijo esa cirugía no es conveniente”, puntualizó.

Señaló que ante ello buscó apoyo en el Dif Municipal de Veracruz, elaboró una carta dirigida a la dirección, pero no obtuvo respuesta satisfactoria.

“El DIF de Veracruz me dijo que no se puede porque allí no realizan cirugías”, comentó.

Indicó que el tiempo para realizarle la cirugía a su hijo apremia, ya que tiene colocado un catéter dentro que se llama doble Jota, y estos catéteres no duran mucho tiempo.

Ante ello, Teresa Zapata Martínez hace un llamado a la ciudadanía que quiera apoyar económicamente para la cirugía especializada de su hijo Aldo.

Proporcionó su número telefónico 2299 53 08 73, su domicilio Calle Cópite entre Araucarias y Encinos de la colonia Amapolas 1 en el municipio de Veracruz, y el número de cuenta de Bancomer 4152313930291336.

“Acudo a la ciudadanía, a las personas que se quieran unir a esta causa, esta labor, para poderle realizar la cirugía a Aldo”, matizó.

