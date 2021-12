Los Yunes y el PAN “victimizan” a Patricia Lobeira, asegura diputada

Al tiempo de lamentar la utilización que el PAN y la familia Yunes están haciendo de Patricia Lobeira, la diputada federal Rosa María Hernández Espejo llamó a la candidata a no victimizarse con el tema de la anulación de la elección municipal de Veracruz por parte del Tribunal Electoral de Veracruz, aduciendo su condición de mujer.

“Es lamentable que Patricia Lobeira Rodríguez esté permitiendo que su partido y su familia la utilicen, porque ella misma se nombra Paty de Yunes, y no utiliza su nombre completo”.

Quienes le están violentando sus derechos de género, subrayó la legisladora, son su mismo esposo y ella lo permite, pero permite también esta violación porque se autovictimiza.

Cabe recordar que tras la resolución del TEV que anuló la elección municipal de Veracruz, Patricia Lobeira, de la Coalición Veracruz Va (PAN-PRI-PRD), difundió un video en el cual señala que ha sido menospreciada por ser mujer.

Ante ello, la diputada Hernández Espejo consideró que Lobeira Rodríguez se quiere victimizar señalando que debido a su condición de mujer la están descalificando.

“No es por eso, a Paty la están descalificando porque cometió delitos electorales, porque violentó la ley y porque no exigió a su partido que se apegara a lo que marca el Código Electoral. Lamentamos mucho que la misma candidata se siga autoviolentando en su género por victimizarse”, remarcó.

Sostuvo que los magistrados no acarrearon gente el día de la marcha Todos Somos Miguel, no compraron miles de máscaras ni de camisetas.

Señaló que los magistrados tampoco grabaron un audio un día antes de la elección ni el día de la jornada electoral arengando a los empleados municipales y utilizando recursos para favorecer el voto a la candidata.

Lo que están haciendo los magistrados, anotó, es justicia y eso es lo que se debe valorar.

Mencionó que una magistrada del TEV trató de robar la esperanza a los veracruzanos, pero la mayoría en el Tribunal están dando la razón a los veracruzanos que votaron por un candidato y que esa orden no se estaba reflejando.

“Lamento mucho que una mujer se esté autovictimizando por ser mujer, no debe ser así, debe respetar la Ley, y como mujer no debemos permitir que nos impongan estereotipos como el quitarte tu apellido y ponerte el de tu esposo. Le pedimos a la candidata que no permita la sigan utilizando”, matizó.

Destacó que la lucha histórica de las mujeres ha sido precisamente para no permitir que nadie las utilice, ni partidos políticos, ni personas, ni grupos facciosos.

