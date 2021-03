Los que hoy están en el gobierno eran los que marchaban y agredían: MC

Luego de las detenciones del exsecretario de Gobierno Rogelio “N” y del líder de los verificentros Eduardo Mario “N”, por el delito de ultrajes a la autoridad, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ya contempla promover, a través de las y los 17 diputados de diversas fuerzas políticas de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, una controversia constitucional para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver los conflictos generados en torno a las recientes aprobaciones a las reformas al Código Penal estatal propuestas por el actual gobierno de Veracruz en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad en contra a instituciones de Seguridad Pública y en contra de la seguridad social, informó el coordinador estatal de dicha fuerza política, Sergio Gil Rullán.

En este sentido, dijo que es un tema que se podría resolver mediante dicha acción jurídica, pues se trata de un proceso “fast-track” que legisladores morenistas hicieron en la Cámara de Diputados local para convertir un crimen que ya existía como es el de “ultraje a la autoridad” en un delito de grado mayor, por el simple hecho de tener dedicatoria personal, como es el caso de Rogelio “N” y del líder de los verificentros.

“Si bien recuerdo, quienes hoy están en el gobierno eran los principales en marchar, en manifestarse y en agredir a la autoridad. Si ellos hubieran hecho esto con la actual ley que ellos mismos propusieron y aprobaron, porque tienen la mayoría en el Congreso local, pues estarían en el “bote” (cárcel), pero no. Lo que ellos deben de ser es ser congruentes y hay forma de revertirlo. Nosotros vamos por una controversia constitucional (…) Se tendrían que recolectar las 17 firmas, ya comenzaron pláticas, están hablándose con los grupos parlamentarios que no son afines, sabemos que Morena no los va a firmar, pero sí existen 17 diputados en Veracruz y se verán si tienen el valor, así como salieron a marchar para defender a Rogelio con MC, de firmar en el Congreso (…) Iríamos por Veracruz en el sentido de la controversia constitucional porque eso afecta a todas las y los ciudadanos”.

Recordó que desde un inicio MC votó en contra de dichas reformas antes de que esto se convirtiera en un tema público, ya que, aunque no avalan las agresiones hacia los órganos de justicia, tampoco respaldan que se tomen represalias a modo, por las manifestaciones sociales provocadas por las mismas autoridades.

En torno al acuerdo avalado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se estipulan nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales y reducir la “sobrerrepresentación” en la Cámara de Diputados, en el cual Morena se mostró en desacuerdo al calificarlo como una “maniobra oscura y vergonzosa”, Gil Rullán explicó que es una decisión que determinó el tribunal y señaló que quienes están “sobrerrepresentados” son ellos en un 8% en el congreso, por lo que, externó la disposición de su partido para la apertura de más espacios.

“Es lo que quiere Morena con las pluris, en el sentido de la integración respecto a la representación proporcional que ellos, recordarán, que votaron en contra del actual sistema y ahora se modificó por parte del INE en el 2015 y como se vieron favorecidos en el 2018, se vieron muy cómodos, pero están sobre representados por encima del 8% lo cual es ilegal a todas luces, pero como ahora dicen que les van a afectar, pues se sienten agredidos”.

En otros temas, reiteró que MC no firmará el Acuerdo por la Democracia convocado por el gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García, toda vez que, dijo, ello ya está contenido en la ley, por lo cual, no hay nada que pactar, sino cumplir a cabalidad lo que se indica en la misma, pues consideró que si realmente hubiera buena voluntad en procurar el proceso electoral, no hubieran querido retirar el presupuesto al OPLE a principios de año y tampoco aprobar la reforma electoral que eliminaba los consejos municipales, pero que gracias a sus legisladores se tumbó.

“Ellos quisieran proponer algo nuevo, quisieran invitar a construir un acuerdo y a incluir cosas que no están, como que ellos sean los que denuncian a los funcionarios y que no estén a la espera de que la oposición o cualquier otro ciudadano lo haga, eso sería otra realidad, pero no lo hacen”.

Candidatos de MC no han sido amenazados

Por su parte, el político del partido naranja descartó que al momento alguno de los aspirantes a cargos de elección popular por ese partido haya recibido algún tipo de amenazas, aunque reconoció que aun así se muestran preocupados en materia de seguridad y de salud.

Asimismo, en rueda de prensa, celebrada en conocido café de Boca del Río, dio a conocer a los precandidatos a la diputación federal por el distrito 12 y local por el distrito 16 de Boca del Río, María de Jesús Lavalle Rendón e Íñigo Rementería Sempé, hermano del exalcalde porteño, Jon Rementería, respectivamente.

Estuvieron presentes también el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonel de la Hoz; el exdirigente estatal de MC, Adrián Ávila Estrada; el precandidato ese partido a la alcaldía del municipio boqueño, Ángel Deschamps Falcón; así como Patricia Loret de Mola dentro del equipo de Deschamps.

