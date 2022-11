Los expertos determinan el camino hacia una cirugía más segura para hacer frente a las listas de espera de cirugía electiva a nivel mundial

Expertos en atención quirúrgica han publicado hoy en The Lancet dos estudios que ayudarán a proporcionar una cirugía más segura a miles de pacientes de todo el mundo, especialmente en países de ingresos bajos y medianos (LMIC).

Los investigadores descubrieron que el cambio rutinario de guantes e instrumental quirúrgico justo antes de cerrar las heridas podría reducir significativamente las infecciones del sitio quirúrgico (SSI), la complicación postoperatoria más común en el mundo. En segundo lugar, probaron un nuevo conjunto de herramientas que puede hacer que los hospitales estén mejor preparados para las pandemias, las olas de calor y las catástrofes naturales, lo que podría reducir las cancelaciones de procedimientos programados en todo el mundo.

Infecciones quirúrgicas

Pacientes de países de ingresos bajos y medios se ven desproporcionadamente afectados por las infecciones de herida, pero tras realizar un estudio en Benín, Ghana, India, México, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica, los investigadores descubrieron que un cambio rutinario de guantes e instrumental justo antes del cierre de las heridas abdominales podría prevenir hasta 1 de cada 8 casos de infección del sitio quirúrgico.

El estudio ChEETAh fue financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud (National Institute for Health Research – NIHR) de Reino Unido. El Centro de Investigación en Cirugía Global del Hospital Español, centro financiado por el NIHR, coordinó a nivel nacional a los 7 hospitales participantes: Hospital Civil de Guadalajara, Centro Médico Nacional de Occidente Guadalajara, Hospital Manuel GEA González, Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro, Centro Médico Nacional de Occidente de Pediatría, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Hospital Español de Veracruz, contribuyendo con más de 700 pacientes a la muestra del estudio. Al publicar sus hallazgos hoy en The Lancet, los investigadores hacen un llamado para que esta práctica se implemente de forma rutinaria, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos.

El coautor, Aneel Bhangu, de la Universidad de Birmingham, comentó: “La infección del sitio quirúrgico es la complicación postoperatoria más común del mundo, una carga importante tanto para los pacientes como para los sistemas sanitarios. Nuestro trabajo demuestra que el cambio rutinario de guantes e instrumental no sólo se puede llevar a cabo en todo el mundo, sino que también reduce las infecciones en una serie de entornos quirúrgicos. Tomar esta sencilla medida podría reducir las infecciones del sitio quirúrgico en un 13% de forma sencilla y rentable“.

Los pacientes que desarrollan infecciones del sitio quirúrgico experimentan dolor, mala cicatrización con riesgo de ruptura de la herida, tiempos de recuperación prolongados y desafíos psicológicos. En los sistemas sanitarios en los que los pacientes tienen que pagar por el tratamiento, esto puede ser un desastre y aumenta el riesgo de que los pacientes caigan en la pobreza después de su tratamiento. La práctica sencilla y de bajo costo de cambiar los guantes y el instrumental justo antes de cerrar la herida es algo que pueden hacer los cirujanos de cualquier hospital, significando un gran impacto potencial.

Índice de preparación quirúrgica

Los expertos de la Unidad de Investigación de Salud Global sobre Cirugía Global NIHR, también han dado a conocer hoy en The Lancet su “Índice de Preparación Quirúrgica” (SPI), un estudio clave que evalúa el grado en que los hospitales de todo el mundo fueron capaces de continuar con la cirugía electiva durante la pandemia por COVID-19.

Los investigadores identificaron las diferentes características de los hospitales que los hacían más o menos “preparados” para los momentos de mayor presión. Utilizaron el COVID-19 como un ejemplo importante, pero destacaron que los sistemas de salud se ven sometidos a tensiones por todo tipo de razones cada año, desde cambios climáticos hasta catástrofes naturales y guerras. Un equipo de médicos de 32 países diseñó el Índice de Preparación Quirúrgica (SPI), que califica a los hospitales en función de su infraestructura, equipo, personal y procesos utilizados para ofrecer cirugía electiva. Cuanto más alta sea la puntuación del SPI, más preparado estará el hospital para afrontar interrupciones o problemas.

Tras crear la herramienta SPI, los expertos pidieron a 4,714 médicos de 1,632 hospitales de 119 países que evaluaran la preparación de su departamento quirúrgico local. En general, la mayoría de los hospitales de todo el mundo estaban mal preparados y sufrieron un gran descenso en la cantidad de procedimientos que pudieron realizar durante la pandemia. El equipo descubrió que un aumento de 10 puntos en el resultado del SPI correspondía a cuatro pacientes más operados por cada 100 pacientes en lista de espera.

El Dr. Antonio Ramos De la Medina, director general del Hospital Español de Veracruz y coautor del estudio, comenta: “Esta nueva herramienta ayudará a los hospitales de todo el mundo a mejorar su preparación para las tensiones externas, desde las pandemias hasta las olas de calor y las catástrofes naturales. Creemos que ayudará a los hospitales a disminuir sus listas de espera con mayor rapidez y a evitar más retrasos para los pacientes“. La herramienta puede ser completada fácilmente por los trabajadores y gerentes de atención médica que laboran en cualquier hospital del mundo; si se utiliza con regularidad, podría proteger a los hospitales y a los pacientes frente a futuras interrupciones”.

El profesor Dion Morton, catedrático de cirugía en la Universidad de Birmingham y director de investigación clínica en el Royal College of Surgeons of England, comentó lo siguiente “Aunque no todas las muertes postoperatorias son evitables, muchas pueden prevenirse aumentando la inversión en investigación, capacitación del personal, equipos y mejores instalaciones hospitalarias. Debemos invertir en mejorar la calidad de la cirugía en todo el mundo“.

Para el Centro de Investigación es importante continuar desarrollando investigación colaborativa en el país para así mejorar la cirugía a nivel global.